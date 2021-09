Il clima all'interno dello studio di Uomini e donne continua ad essere incandescente soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama torinese quest'anno si è presentata in trasmissione con diverse novità, a partire dal seno nuovo di zecca che ha scelto di rifarsi quest'estate e che non è passato inosservato.

Tina, infatti, non ha perso occasione per puntare il dito contro la sua storica rivale, accusandola di essere incoerente, e sostenendo che dopo tutte queste operazioni chirurgiche potrebbe puntare a fare l'attrice di film per adulti.

È sempre scontro a Uomini e donne tra Tina e Gemma

Durante l'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5, Tina è tornata di nuovo all'attacco. Questa volta ha ribadito che Gemma è una donna incoerente perché fino a pochi anni fa criticava le persone che si sottoponevano ad interventi di chirurgia estetica, ma poi è stata lei stessa la prima a sottoporsi a dei "ritocchini".

Quest'estate, la dama torinese ha fatto ricorso ad un nuovo ciclo di interventi chirurgici e, dopo essersi rifatta il seno, ha ammesso anche di aver rimpolpato le labbra.

Una scelta consapevole quella di Gemma, la quale ha ammesso che in questo modo spera di poter trovare finalmente il cavaliere dei suoi sogni: un uomo col quale poter costruire qualcosa di bello al di fuori dello studio di Uomini e donne.

Tina e il futuro che prevede per Gemma Galgani

In attesa che arrivi il principe azzurro, Gemma sta facendo i conti con le frecciatine al vetriolo di Tina, che questa settimana l'ha paragonata a Cicciolina, ribadendo la somiglianza tra la dama torinese e l'ex attrice di film a luci rosse.

"È diventata come Cicciolina", ha dichiarato Cipollari, scatenando l'ilarità dei presenti in studio, compreso Gianni Sperti che non è riuscito a trattenersi.

"Ma non ti abbattere - ha proseguito l'opinionista - magari c'è qualche produttore di film osé che ti chiama". In sintesi, Tina Cipollari ha "augurato" ironicamente alla dama piemontese di Uomini e donne di avere un futuro nel mondo delle pellicole a luci rosse.

Gemma non gradisce le battute di Tina a Uomini e donne

Immediata la reazione di Maria De Filippi che ha subito ripreso l'opinionista, la quale però non è riuscita a contenersi né a trattenersi.

"Le avventure della nonna di Cicciolina: già ho il titolo", ha continuato Tina tra le risate generali e gli applausi del pubblico in studio a Uomini e donne.

La reazione di Gemma, però, non è stata per niente divertita. Galgani infatti ha dovuto incassare l'ennesimo "colpo basso" da parte di Cipollari.