Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Beautiful: le anticipazioni americane suggeriscono che Sheila troverà finalmente la chiave giusta per distruggere Steffy e il suo matrimonio con Finn. L'obiettivo della tenace Carter è quello di entrare nella famiglia Forrester, estromettendo Steffy e avendo il benestare sul piccolo Hayes. La situazione è molto complicata, perché il bel dottorino è tra due fuochi: da una parte deve difendere la sua storia d'amore, mentre dall'altra ha il desiderio di frequentare e conoscere la sua vera madre. A cambiare le carte in tavola e distruggere ogni equilibrio sarà un'intuizione di Sheila, che userà a suo favore la cotta di Paris per Finn.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy in pericolo

Da quando Sheila è tornata a Los Angeles per rivelare a Finn di essere la sua vera madre, nessuno ha avuto più pace. Steffy ha impedito al marito di vederla, ma è stata ingannata subdolamente. Tornata in anticipo da un viaggio di lavoro, la giovane Forrester si è trovata davanti l'odiata Carter con in braccio il piccolo Hayes.

Finn è stato invitato caldamente a uscire di casa. Angosciato per la possibilità concreta di distruggere il suo matrimonio, ha detto a Sheila di farsi da parte. Davanti a quelle parole, Carter ha perso i sensi ed è stata ricoverata in ospedale, dove ha giurato di far fuori Steffy, colei che si è messa in mezzo tra lei e suo figlio.

Sheila fuori controllo, spoiler Beautiful

Stando alle ultime anticipazioni di Beautiful americane, Carter capirà come mettere Steffy all'angolo e fa sì che Finn la lasci. Sheila verrà a sapere che Paris ha una cotta per Finn.

Paris ha anche consigliato a Finnegan di non rinunciare a conoscere la sua vera madre, nonostante sappia che in questo modo tradirà la fiducia di Steffy, ora sua migliore amica.

Ebbene, Sheila pare che manipolerà l'ingenua Paris per arrivare al suo losco obiettivo. Ancora non si sanno dettagli precisi ma, viste le circostanze, pare che usi l'amore che la giovane prova per Finn. La furba Carter di certo non è una donna che si fa scrupoli, come ha ampiamente dimostrato in passato.

Non si esclude quindi che spinga Paris tra le braccia di Finn, facendo in modo che Steffy venga a conoscenza del tradimento e lasci il marito.

Attenzione anche alla storyline che coinvolge Eric, fresco di confessione a Quinn della diagnosi di impotenza. A quanto pare, il magnate potrebbe aver mentito per testare la fedeltà della moglie. A tal proposito indagherà Ridge, che ha assunto Justin per mettersi alle calcagna di Quinn. Ridge arriverà al momento giusto, visto che la bella Fuller e Carter accetteranno la proposta di Eric di passare la notte insieme.