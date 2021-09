Nel futuro prossimo di Un posto al sole, non si parlerà solo dell'aggressione a Susanna, ma verrà dato ampio spazio anche ad altre storyline, di natura molto diversa. Le anticipazioni, delle puntate in onda dal 6 al 10 settembre, rivelano che ci saranno importanti novità in merito alla campagna pubblicitaria del pastificio Rosato. Nonostante, l'incidente causato da Alice, le cose sembreranno mettersi davvero bene. Lo spot, con Andrea Sannino come testimonial, infatti si rivelerà un grande successo, tuttavia l'imprevisto sarà dietro l'angolo e sarà proprio, nuovamente, il web a creare grossi problemi.

Infatti, subito dopo lo stesso spot sarà sommerso dalle critiche da parte degli utenti del web per ragioni non meglio specificate. Nuova crisi in arrivo per il povero imprenditore. Nel frattempo ci sarà anche spazio per i bambini, con il piccolo Lollo che metterà il papà in difficoltà con Alberto Palladini.

Upas, spoiler 6-10 settembre: lo spot del pastificio è un successo

La campagna pubblicitaria per la pasta Rosato si rivelerà un enorme successo e Fabrizio (Giorgio Borghetti), dopo aver affrontato diversi ostacoli, potrà godersi finalmente il suo piccolo trionfo. Marina (Nina Soldano), che ha sempre sostenuto il marito in questo progetto, sarà al settimo cielo e si complimenterà con l'uomo, ma purtroppo l'imprevisto sarà dietro l'angolo.

Un non specificato, incidente proveniente dal web metterà, infatti, a serio rischio tutto il lavoro svolto finora.

Fabrizio travolto dalle critiche

Le anticipazioni rivelano che lo spot per i pastifici verrà sommerso dalle critiche via web. Il tema degli hater e delle polemiche sul web risulta molto attuale, tuttavia non è chiaro per quale motivo la pubblicità verrà presa di mira.

Lo spot, con Andrea Sannino come protagonista, è stato mostrato durante un episodio ed è apparso molto sobrio e politicamente corretto. Difficile capire cosa possa scatenare tali reazioni, ma sta di fatto che questa nuova crisi metterà in ginocchio Fabrizio, che non saprà come reagire. Nel frattempo Marina, sarà fortemente in ansia per le sorti del marito, consapevole del fatto che tale evento potrebbe minare anche la sua serenità familiare.

Alberto contro Guido

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, ci sarà una piccola disavventura che vedrà come protagonista, suo malgrado, il piccolo Lollo (Luca Ferrante). A quanto pare il bambino infatti creerà, in modo del tutto involontario, problemi tra papà Guido (Germano Bellavia) e Alberto (Maurizio Aiello). Gli spoiler non rivelano cosa combinerà il piccolo, ma data la tenerissima età non dovrebbe trattarsi di nulla di molto grave. Tuttavia, come reagirà Palladini? Accetterà l'incidente o se la prenderà con Del Bue senior?