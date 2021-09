Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana fino a venerdì 10 settembre sono ricche di colpi di scena. Le indagini sul responsabile dell'aggressione a Susanna punteranno proprio verso Renato, a causa della sua omissione di un importante dettaglio. La scelta di Filippo, riguardante Viviana, rischierà di compromettere la relazione coniugale con Serena. Quest'ultima, frustrata dalla situazione, deciderà di parlare e di confidarsi con Marina. Intanto Giordano dovrà fare i conti con uno spiacevole evento che si abbatterà proprio su Fabrizio: l'imprenditoresembra che sarà sommerso da numerose critiche sul web per lo spot del suo pastificio.

Dopo aver incassato il successo dello spot della pasta Rosato e i complimenti di Marina, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Fabrizio dovrà vedersela con una nuova minaccia che prenderà a circolare sul web e che metterà a repentaglio i suoi affari e la sua serenità. Non ci sono al momento particolari dettagli al riguardo: si parla di possibili critiche mosse sul web al suo spot. Franco, invece, avrà a che fare con la perspicacia della figlia Bianca, mentre le indagini sull’aggressione a Susanna si stringeranno attorno ai residenti di Palazzo Palladini. Renato si deciderà a rivelare a Niko le sue preoccupazioni, ma il peso angustiante di cui si libererà verrà ben presto rimpiazzato da una nuova preoccupazione.

Le critiche legate alla pubblicità della pasta Rosato travolgerà Fabrizio e Marina cercherà di aiutarlo pur non avendo idea di come farlo. Rossella finirà per ritrovarsi impantanata in una sgradevole situazione e ad aiutarla ci penserà Vittorio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che per Rossella la situazione rischierà di prendere una piega travolgente quando la ragazza accetterà l’invito di Vittorio e si concederà una serata di trasgressione che potrebbe scombussolare la sua carriera professionale.

Crescono i sospetti su Renato, Serena è gelosa di Viviana

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, la polizia nutrirà dei sospetti su Renato poiché si renderanno conto che l’uomo ha omesso di aver visto Susanna la sera dell’aggressione. Nel frattempo dall’ospedale non arriveranno buone notizie poiché Susanna non accennerà a riprendersi.

Niko si deciderà a parlare al figlio Jimmy di quanto successo, ma non sarà un compito facile. Con Filippo che si è ritrovato a lavorare gomito a gomito con Viviana, Serena sarà più frustrata che mai e si confiderà con Marina. La situazione spiacevole, scaturita per via della decisione presa da Filippo, rischierà in particolar modo di compromettere la relazione dei due coniugi. Nel frattempo la polizia continuerà a indagare sull’accaduto e i sospetti si concentreranno su un abitante di Palazzo Palladini. A causa di Lollo, Guido avrà qualche problema di troppo con Alberto.