Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20:45. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 20 settembre svelano nuovi colpi di scena. Le condizioni di Susanna restano stabili, i medici tuttavia decidono di tenerla ancora in coma farmacologico. Dato che la ragazza non si è ancora svegliata, la polizia continuerà le sue indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Renato resta comunque il principale sospettato. A casa Poggi l'atmosfera è molto triste, pertanto Jimmy e Bianca scoprono che loro nonno è indagato per l'aggressione a Susanna.

A questo punto Franco capirà che è giunto il momento di fare qualcosa di concreto per aiutare suo suocero. Pertanto Boschi deciderà di svolgere delle indagini personali per scoprire quanto prima chi sia il vero aggressore di Susanna. Silvia continuerà ad avere una relazione clandestina con Giancarlo. Michele nel frattempo è molto impegnato per l'uscita del suo libro, in questo modo sua moglie avrà campo libero per trascorrere più tempo con il suo amante.

Un posto al sole, spoiler 20 settembre: Susanna ancora in coma, Renato maggiore sospettato

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che sarà trasmesso il 20 settembre rivelano che la polizia continuerà ad indagare riguardo alla misteriosa aggressione di Susanna.

Le condizioni della ragazza saranno stazionarie, tuttavia resterà ancora in coma. Non essendosi ancora risvegliata, la giovane avvocatessa non è in grado di fare il nome della persona che l'ha ridotta in fin di vita. Pertanto, almeno per il momento per gli inquirenti il principale indiziato resta Renato. Purtroppo anche Bianca e Jimmy comprenderanno che la polizia sta indagando su loro nonno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Upas, puntata 20 settembre: Franco svolgerà delle indagini persoanli

Gli spoiler dell'episodio di Upas in onda lunedì 20 settembre preannunciano un'importante svolta nella vicenda del tentato omicidio di Susanna Picardi. Franco, notando la sofferenza dei suoi cari, capirà che è arrivato il momento di passare all'azione.

Difatti deciderà di sfruttare il suo intuito per svolgere delle indagini per individuare quanto prima l'aggressore.

Upas, anticipazioni 20/9: Silvia continua a vedere Gincarlo

Nella puntata di Upas del 20 settembre sarà dato spazio anche alle vicende sentimentali di Silvia. La donna ha da qualche tempo una relazione clandestina con Giancarlo. Pur restando legata a suo marito Michele, Graziani non sembra intenzionata a rinunciare al giovane bancario. Complici gli impegni di Michele per l'uscita del suo libro, la proprietaria di Caffé Vulcano avrà ancora più tempo a disposizione da trascorrere con il suo amante.