Nelle puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 settembre l'attenzione sarà concentrata sull'aggressione ai danni di Susanna. Purtroppo quest'ultima non potrà fornire nessuna indicazione, dal momento che i medici decideranno di prolungare il suo stato di coma indotto. Le anticipazioni rivelano che a investigare sul caso non saranno solo gli inquirenti, dal momento che pure due altri personaggi (Franco e Niko) decideranno di intraprendere delle indagini parallele.

Nel frattempo Giulia si prepara a incontrare il colonnello Manlio Picardi.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: Franco e Niko indagano

Le condizioni di Susanna (Agnese Lorenni) saranno stabili ma i medici si troveranno a prolungare il suo stato di coma. Nel frattempo i piccoli Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) scopriranno che la polizia sta indagando su nonno Renato (Marzio Honorato). La situazione si farà sempre più tesa in famiglia e Franco Boschi capirà che è giunto il momento di passare all'azione. L'uomo infatti si consulterà con Niko (Luca Turco) e deciderà di intraprendere delle indagini private per scagionare definitivamente Poggi senior e scoprire il vero colpevole.

Trame 20-24 settembre: Giulia incontra Manlio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia (Marina Tagliaferri) assumerà un ruolo determinante per le indagini.

La donna, decide di aiutare in qualsiasi modo Adele (Sara Ricci) accetterà di incontrare Manlio (Paolo Maria Scalondro). In una foto promozionale, si vedono i due discutere faccia a faccia. La sensazione è che possano trovarsi nel parlatorio di un carcere, ma non ci sono conferme a riguardo. Non è chiaro perché la donna affronti questo colloquio, è probabile che decida di sostituire Adele, onde evitarle lo stress di quest'incontro.

Nel frattempo Franco scoprirà un indizio molto interessante che potrebbe far luce sul mistero dell'aggressione a Susanna.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 settembre: Adele sospetta di Mauro

Le anticipazioni rivelano che alcune indagini di Niko costringeranno Adele a rimettere in discussione la sua relazione con Mauro Buonocore (Giampiero Mancini).

La donna inizia, infatti, a nutrire seri dubbi sull'innocenza dell'infermiere ed è indecisa se raccontare o meno a Giulia e suo figlio i dettagli della sua relazione con l'uomo. A quanto pare infatti, Mauro non andava a genio a Susanna e questo alimenterà i sospetti su di lui.

Nel frattempo Manlio farà un'interessante rivelazione a Giulia: esiste un personaggio nel passato di Susanna che si è rifatto vivo e potrebbe nascondere qualcosa di inquietante. Purtroppo gli spoiler non aggiungono altro e non è chiaro se sia qualcuno che è stato già presentato agli spettatori o invece una new entry.