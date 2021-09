Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 20 al 24 settembre, Manlio Picardi farà delle importanti rivelazioni in merito al caso di Susanna. Il colonnello incontrerà Giulia in carcere e le confiderà che qualcuno, legato al passato di sua figlia, è tornato e nasconde qualcosa. Nel frattempo Franco Boschi deciderà di muoversi in prima persona e coinvolgerà Niko in un'indagine personale atta a dimostrare, una volta per tutte, l'innocenza di Renato.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 settembre: Giulia incontra Manlio

Giulia (Marina Tagliaferri) deciderà di aiutare Adele (Sara Ricci), andando, al suo posto, ad ascoltare cosa ha da dire il suo ex marito.

La donna si recherà quindi in carcere dove incontrerà Manlio (Paolo Maria Scalondro). Le anticipazioni non rivelano nulla in merito alla reazione del colonnello, non è chiaro se quest'ultimo si mostrerà contrariato o meno da quest'incontro. Sta di fatto che però l'uomo, per il bene di sua figlia, deciderà di conferire ugualmente con la signora Poggi.

Picardi non solo collaborerà ma farà, alla donna, una confessione sconvolgente che potrebbe dare una svolta alle indagini.

Trame 20-24 settembre: un uomo misterioso dal passato di Susanna

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manlio Picardi rivelerà che qualcuno, in passato molto vicino a Susanna (Agnese Lorenzini), si è rifatto vivo e sta nascondendo qualcosa.

Purtroppo non viene svelato il nome di questo personaggio e non è chiaro nemmeno se si tratti di un uomo o di una donna.

A parte tutti i personaggi attualmente già coinvolti nelle indagini, finora gli spettatori hanno potuto conoscere anche il suo ex Pasquale.

Difficile capire però se personaggio misterioso menzionato dal colonnello, sia tra questi ultimi o se si tratti di qualcuno che non è stato ancora mostrato.

Nel frattempo le indagini personali, portate avanti da Niko e Franco si indirizzeranno verso un unico sospettato.

Un posto al sole, puntate dal 20 al 24 settembre: i sospetti di Franco

Mentre i medici decideranno di prolungare lo stato di coma di Susanna, Franco Boschi (Peppe Zarbo) e Niko (Luca Turco) porteranno avanti delle indagini personali per trovare il colpevole dell'aggressione.

I due scopriranno alcuni dettagli molto interessanti che costringeranno Adele a rimettere in discussione la sua relazione con l'infermiere Mauro Buonocore (Giampiero Mancini).

La donna sarà molto combattuta e non saprà se rivelare o meno a Giulia e suo figlio i dettagli del rapporto con l'uomo e soprattutto il fatto che lui non andasse per niente a genio a Susanna.