Diversi colpi di scena accadranno nelle puntate di Love is in the air che verranno trasmesse dal 20 al 25 settembre su Canale 5. Le trame raccontano che Serkan Bolat caccerà Balca Kocak dall'Art Life e poi sarà vittima di alcuni dubbi prima delle nozze con Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air puntate dal 20 al 25 settembre

Le anticipazioni di Love is in the air sulle nuove puntate trasmesse dal 20 al 25 settembre svelano che le famiglie di Eda e Serkan saranno alle prese con il fidanzamento ufficiale dei due giovani. Semiha, infatti, smetterà di opporsi alla loro felicità, ma ci saranno altri imprevisti a mettere a repentaglio il momento tanto atteso.

L'anziana pretenderà che le due famiglie rispettino la tradizione turca. Per questo motivo, Yildiz e Bolat correranno contro il tempo per preparare la notte dell'henné.

Serkan chiederà aiuto ai suoi soci mentre Eda dovrà occuparsi del cibo, sebbene faccia fatica a trovare il pan di zucchero. Intanto le due famiglie si scambieranno i regali di fidanzamento, sebbene tra i doni di Eda non sia presente l'ingrediente fondamentale per preparare il sorbetto tradizionale per la notte dell'henné.

Balca viene cacciata dall'Art Life

Nelle puntate 20-25 settembre di Love is in the air, Ayfer perderà il lume della ragione a causa dell'assenza del pan di zucchero, tanto che Eda chiederà l'aiuto di Serkan, il quale incaricherà Erdem di trovarglielo.

Purtroppo la ricerca si rivelerà più difficile del previsto. Ben presto una donna consegnerà al dipendente dell'Art Life un pacco da parte del signor Melih con all'interno l'ingrediente tango ricercato.

Balca, intanto, convincerà Eda a invitarla alla sua notte dell'henné. Una presenza che desterà molti sospetti, tanto che Melek inizierà a indagare a proposito.

Serkan e Eda, invece, si getteranno a capofitto nell'ultimare i preparativi di nozze.

Poi tutti i partecipanti all'addio al celibato si addormenteranno dopo aver bevuto il sorbetto. Tutti i sospetti, a questo punto, ricadranno su Balca, che sarà l'indiziata numero uno del tentativo di avvelenamento. Alla fine, Serkan fuori di sé caccerà la Kocak dall'Art Life.

Serkan e Eda hanno delle perplessità prima delle nozze

Ayfer e Aydan avranno idee differenti sui preparativi di matrimonio. Serkan e Eda, invece, avranno delle perplessità sulle nozze dopo aver frainteso una chiamata. In seguito, l'architetto deciderà di organizzare il proprio addio al celibato invitando Erdem, Ferit e Engin a Sapanca mentre la fioraia, Ceren e Piril rimarranno a casa visibilmente adirate nei confronti dei loro compagni. Figen spingerà le amiche a raggiungerli.

Alla fine, Erdem confesserà a tutti che il pan di zucchero è stato un regalo del signor Melih, tanto da ricevere il perdono di Eda e Serkan.