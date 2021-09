Continuano le vicende della soap partenopea di Rai 3 Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'11 al 15 ottobre saranno molteplici i colpi di scena,

Roberto Ferri, alle prese con sua figlia Cristina, scoprirà quanto è difficile stare dietro ai problemi dei figli. Michele Saviani, dopo aver scoperto il tradimento di sua moglie, le farà una proposta per rilanciare il loro rapporto. Niko sarà sempre più sotto pressione, mentre Alberto raggiungerà un compromesso con Clara.

Per Rossella arriveranno dei difficili momenti da gestire a causa della presenza di Riccardo in ospedale.

Michele affronterà Silvia

Guido e Mariella si ritroveranno in seria difficoltà di fronte all'insanabile crisi tra Michele e Silvia. Saviani dopo aver seguito sua moglie e dopo aver scoperto la sua tresca, cercherà di trovare un modo per affrontarla.

Viviana invece riuscirà a scuotere Filippo con le sue parole. Mentre Clara si ritroverà ancora una volta coinvolta nelle tensioni tra Patrizio e Alberto Palladini.

Filippo sempre più preso da Viviana

Filippo si spingerà sempre di più nei confronti di Viviana e della sua famiglia, tanto da "schiacciare" completamente sua moglie Serena. Successivamente la donna, dopo un difficile incontro proprio con Viviana, scaricherà la sua tensione sul marito, ignaro di quanto è accaduto tra le due.

Michele deciderà di sorprendere Silvia, facendole una proposta per rilanciare il loro rapporto. Per la donna arriverà il momento di decidere se accompagnare Michele in giro per l'Italia a promuovere il suo libro, oppure se rimanere a Napoli con Giancarlo.

Lara comincerà ad avere forti dubbi sulla sua scelta di stare con Patrizio, ma ben presto il ragazzo la spiazzerà con una grande prova di maturità che scuoterà in maniera positiva il loro rapporto.

Riccardo verrà richiamato da Ornella a causa del suo operato in corsia e il giovane reagirà al richiamo in maniera del tutto inaspettata.

Roberto deve accettare che la figlia Cristina sta crescendo

Niko continuerà ad apparire molto stressato per quanto accaduto negli ultimi tempi, tanto che anche Renato si renderà presto conto di essergli stato troppo addosso.

Le indagini per l'aggressione a Susanna proseguiranno senza sosta, ma con scarsi risultati. Per questo motivo anche Renato passerà dei momenti davvero difficili a causa dello stress accumulato e delle tensioni derivanti dal suo coinvolgimento nella vicenda.

Rossella prenderà una inattesa decisione a causa della sua attrazione per Riccardo.

Marina si renderà presto conto che Ferri non riesce a dire di no a sua figlia Cristina, l'unica donna capace di tenergli testa. Roberto si ritroverà a gestire con non poche difficoltà i problemi della ragazzina e si ritroverà costretto ad accettare che la sua bambina sta crescendo.

Infine Alberto, dopo aver ricevuto il suo compenso dai coniugi Del Bue, riuscirà ad arrivare a un giusto compromesso con Clara.