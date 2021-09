Dopo aver ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Caterina, Giorgio Manetti era tornato al centro del Gossip per un possibile quanto sperato ritorno nel cast di U&D. In una recente intervista, però, il toscano ha spiegato che non intende affatto ricoprire ancora il ruolo di cavaliere del Trono Over per due motivi: è di nuovo fidanzato e il dating-show ha preso una piega che a lui non piace, in quanto si parlerebbe più di litigi che di sentimenti.

Le precisazioni del 'Gabbiano' su U&D

Giorgio Manetti non tornerà a U&D: è questa la notizia che sta circolando nelle ultime ore sul programma di Maria De Filippi.

In un'intervista che il toscano ha rilasciato in questi giorni, ha fatto chiarezza sul suo chiacchierato futuro in televisione. Dopo aver reso pubblica la fine della sua relazione con Caterina, e soprattutto dopo aver riempito di complimenti Isabella Ricci, il "Gabbiano" era stato nuovamente accostato al format che gli ha dato fama e popolarità negli anni scorsi. A un giornalista che l'ha interpellato di recente, però, l'ex cavaliere del Trono Over ha spiegato che nelle sue intenzioni non c'è quella di partecipare per la seconda volta alla trasmissione di Canale 5 che gli ha permesso di conoscere Gemma Galgani, sua discussa ex fidanzata. Giorgio, inoltre, è già legato ad una persona, quindi non potrebbe rientrare negli studi tv dove Uomini e donne cercano l'anima gemella.

Le stoccate a U&D

Nella chiara spiegazione che ha dato sul perché non parteciperà più a U&D, Giorgio ha tirato in ballo il meccanismo che il programma ha proposto negli ultimi anni, a suo avviso molto diverso rispetto a quello che c'era quando lui sedeva tra i cavalieri del parterre. "Quello per me è un periodo finito", ha esordito Manetti nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 30 settembre.

Il "Gabbiano" ha proseguito commentando le puntate alle quali ha assistito in questi mesi, secondo lui quasi totalmente incentrate sugli scontri tra i protagonisti del cast piuttosto che sulle relazioni che possono nascere tra loro.

"Mi sembra sia cambiato un po' tutto. Non è più eccitante come prima, d'amore si parla raramente", ha tuonato il toscano sempre in merito a ciò che il dating-show Mediaset propone ai telespettatori da quando lui si è ritirato volontariamente.

"Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni", ha concluso l'ex di Gemma nell'intervista.

I complimenti alla rivale di Gemma a U&D

Prima che Giorgio smentisse il suo imminente ritorno a U&D, molti fan erano certi che presto avrebbero assistito al rientro in studio del "Gabbiano" e a una sua frequentazione con l'antagonista numero uno di Gemma. In un'altra intervista, infatti, Manetti aveva elogiato Isabella Ricci, indicandola come l'unica dama del parterre che avrebbe curiosità di conoscere qualora si trovasse ancora in trasmissione. "Vorrei invitarla a cena, so che non mi annoierei mai. Ha grande charme e non ha bisogno di rifarsi il seno", aveva dichiarato il toscano.

Il riferimento alla chirurgia estetica, molti l'avevano interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Galgani, che proprio in estate si è rifatta il décolleté e le labbra a 71 anni.

"Accetta l'età che ha e questo la rende affascinante", aveva concluso Giorgio nell'elogio che aveva fatto alla rivale della sua ex fidanzata davanti alle telecamere. Gemma, dunque, dovrà rassegnarsi: il cavaliere che ha amato per tanto tempo non intende tornare in studio ma, anche se in futuro cambiasse idea a riguardo, corteggerebbe Isabella e non lei.