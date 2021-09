La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere uno degli argomenti più discussi di Gossip del momento. I due si sono definitivamente lasciati e, a svelare come stanno le cose, è stata proprio la conduttrice sportiva nel corso di una recente intervista concessa a Verissimo. Intanto, però, a svelare dei nuovi retroscena sulla coppia "scoppiata" del momento ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale sostiene che i due non sarebbero rimasti in buoni rapporti.

L'addio tra Diletta Leotta e Can Yaman: love story già finita

Nel dettaglio, Diletta Leotta nel corso della sua prima intervista post rottura con Can Yaman, non ha nascosto la sua amarezza per come si sono evoluti i rapporti con l'attore turco che fa sognare il pubblico italiano.

Diletta, quasi in lacrime, ha anche lasciato intendere di essere ancora innamorata di Can e che, a distanza ormai di circa due mesi dalla fine della loro relazione, non avrebbe ancora superato del tutto questa cosa.

Al contrario, invece, Can Yaman preferisce mantenere il silenzio e il riserbo su questa situazione che continua a tenere banco sui social.

Il retroscena su Can Yaman e Diletta dopo la rottura definitiva

Il divo turco protagonista di svariate serie televisive di successo, non ha ancora commentato la fine della sua relazione con la conduttrice sportiva, preferendo evitare di alimentare ulteriormente il gossip.

A svelare un po' di retroscena sulla fine di questa relazione, però, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che in una recente intervista ha fatto sapere che Can e Diletta attualmente sarebbero in "cattivi rapporti".

Rosica, quindi, ha lasciato intendere che l'addio tra i due non sarebbe stato dei migliori e che a mettere la parola fine a quella che lui considera una "farsa" a tutti gli effetti, sarebbe stata proprio la conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn.

'Diletta non ce la faceva più', rivela Rosica parlando dell'addio con Yaman

"È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l'atteggiamento di Can Yaman", ha fatto sapere Rosica, aggiungendo che l'attore turco sarebbe un po' troppo eccessivo in alcuni atteggiamenti.

L'esperto di gossip ha puntato il dito contro Diletta per l'intervista rilasciata a Verissimo, bollandola come "falsa" e non credendo quindi alla versione dei fatti fornita dalla conduttrice.

Al tempo stesso, secondo Rosica, non ci sarebbero dubbi sul fatto che sia Can Yaman che Diletta abbiano tratto dei vantaggi da tutta questa situazione che, per mesi, li ha visti campeggiare sulle prime pagine dei vari siti di gossip e delle riviste di cronaca rosa.