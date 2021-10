Nella giornata di venerdì 8 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Amici e, nel daytime, Luigi Strangis è stato convocato da Rudy Zerbi. In particolar modo, l'insegnante del talent show di Maria De Filippi ha voluto parlare con il cantautore del provvedimento disciplinare che gli è stato dato e che l'ha portato ad essere in sfida. Durante il colloquio con il professore, Luigi è scoppiato in lacrime ed ha rivelato di essere malato e, a causa del diabete, deve mantenere sempre la calma ed evitare lo stress.

Amici: Rudy Zerbi convoca Luigi Strangis

Luigi Strangis, nei giorni scorsi, ha avuto un provvedimento disciplinare per via del suo comportamento all'interno della scuola di Amici. A causa del suo atteggiamento, infatti, il cantautore ventenne dovrà affrontare una sfida e Rudy Zerbi ha chiesto di potere parlare con il suo allievo. L'insegnante della trasmissione di Canale 5 ha chiesto a Luigi: ''Senti, secondo te, un artista è anche un uomo?''. Di fronte alla risposta affermativa di Strangis, Rudy ha proseguito, affermando: ''E secondo te, un uomo deve vivere seguendo delle regole?''. Zerbi ha spiegato all'alunno che, all'interno del programma, bisogna mantere ordine, pulizia, essere puntuali ed avere rispetto per chi lavora nella scuola.

Il professore ha inoltre ricordato a Luigi che potrebbe uscire da Amici, a causa di un comportamento che potrebbe non avere a che fare con l'artista. Di fronte all'atteggiamento impassibile dell'allievo, il giudice di Tú sí que vales ha voluto saperne di più ed è rimasto spiazzato di fronte alla risposta del cantante.

Amici: Luigi Strangis confida a Rudy Zerbi di avere il diabete

Dopo avere rivelato che l'idea di perdere il concorrente di Amici per una cosa che esula dal suo talento lo rattrista, Zerbi ha fatto notare al ventenne che, a detta sua, prenderebbe gli accadimenti della vita un po' troppo alla leggera e di avere sempre un sorrisino, come se non desse importanza a ciò che succede.

A quel punto, Luigi ha dichiarato che, anche se una cosa è seria, cerca di farsela scivolare addosso ed è scoppiato in lacrime, rivelando: ''Per il problema che ho evito sempre lo stress, quindi prendo in questo modo le cose''. Rudy ha voluto saperne di più e Strangis ha confidato di avere il diabete.

Amici: Zerbi spiazzato dalla confessione di Luigi

Luigi Strangis ha inoltre spiegato all'insegnante di Amici di evitare determinate situazioni, altrimenti avrebbe ripercussioni sui valori della glicemia. Di fronte alla confessione del suo allievo, il professore è rimasto senza parole e ha rimarcato la sensibilità del suo alunno, spronandolo a fare del suo meglio, per non perdere l'occasione di restare nella scuola. Il cantautore ha affermato di sapere di potere dare di più e di non volere andare via. Non resta che attendere la sfida, per scoprire se Luigi continuerà il suo percorso ad Amici.