La registrazione di Amici del 7 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena e andrà in onda in televisione su Canale 5 nella giornata di lunedì 11 ottobre. Il talent, infatti, verrà trasmesso al posto del dating show Uomini e Donne. Durante le nuove riprese, ci sono state alcune sfide fra gli alunni della scuola e hanno avuto la meglio Lda, Christian, Mattia e Luigi, usciti vittoriosi e rimanendo nel programma di Maria De Filippi. Inoltre, Inder e Flaza hanno avuto la maglia sospesa, mentre Giacomo e Alex hanno avuto la conferma di potere rimanere nel talent show.

Amici, anticipazioni quarta puntata: Rea, Inder e Lda cantano i loro inediti

Nel corso della registrazione della quarta puntata di Amici, alcuni dei cantanti nella scuola di Canale 5 si sono esibiti con il loro inedito. Le informazioni presenti sul web, infatti, rivelano che Rea, Lda e Inder si sono cimentati nella performance, davanti al pubblico, con il loro inedito. Inoltre, durante le riprese della nuova puntata della trasmissione di Maria De Filippi, ci sono state le sfide per capire chi potesse rimanere nella scuola e chi doveva abbandonare il programma.

Amici, spoiler registrazione del 7 ottobre: le sfide e le maglie confermate e sospese

Tra gli alunni della scuola che sono rimasti in dubbio se potere continuare a rimanere seduti nel banco del talent show, ci sono stati Giacomo e Alex.

Le anticipazioni della giornata di riprese del 7 ottobre, però, ci informano che i due cantanti sono riusciti ad avere la conferma della loro maglia, pertanto, il loro percorso nella scuola di Canale 5 continuerà. Al contrario, per altri due alunni c'è stata una sorte diversa. Infatti per Inder e Flaza l'esito ottenuto è stato quello di avere la sospensione della maglia.

Inoltre, Elisabetta si è sfidata con una ragazza di nome Alessandra, mentre, le altre sfide sono state vinte da Lda, Christian, Mattia e Luigi.

Amici: la quarta puntata in onda lunedì 11 ottobre

In base alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, la quarta puntata di Amici, registrata il 7 ottobre, non andrà in onda domenica 10 ottobre, ma verrà posticipata al giorno successivo.

Infatti, il talent show di Maria De Filippi verrà trasmesso al posto della puntata di Uomini e Donne. La decisione di non trasmettere Amici nella giornata di domenica, è stata presa per non fare concorrenza alla partita della Nazionale di calcio, che verrà trasmessa su Rai 1. Non resta che attendere, pertanto, la giornata dell'11 ottobre, per vedere sul piccolo schermo cosa accadrà agli alunni della scuola e potere vedere i ragazzi cimentarsi con le loro esibizioni di danza e canto.