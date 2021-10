La quarta puntata di Tale e quale show si è conclusa con il trionfo di Pierpaolo Pretelli. Nell'occasione l'ex velino si è cimentato nell'imitazione di Clementino interpretando il brano Cos cos cos. L'esibizione del fidanzato di Giulia Salemi ha riscosso il consenso del pubblico in studio e, soprattutto, della giuria. In particolare Cristiano Malgioglio ha dispensato elogi al trentunenne: "È stato molto più interessante di Clementino. Ha fatto un bel numero" - ha evidenziato il vulcanico giudice del programma televisivo di Rai 1.

Apprezzamenti che hanno trovato riscontro nella votazione finale con il materano che ha incassato anche i 5 punti bonus assegnati dal web.

L'esibizione di Pierpaolo Pretelli è stata apprezzata anche da Clementino che, invece, non ha gradito l'uscita del paroliere. " Cristiano Malgioglio parli male di me in tv ma io credo che nella musica tu abbia la stessa utilità dell'ananas sulla pizza " - ha affermato il rapper senza fare giri di parole su Instagram Stories.

Pretelli trionfa nella 4ª puntata di Tale e quale show, Malgioglio: 'Più interessante di Clementino'

Pierpaolo Pretelli in versione Clementino conquista tutti e vince la puntata dell'8 ottobre di Tale e quale show . Un trionfo che arriva dopo le buone performance nelle vesti di Ricky Martin, Sangiovanni e Achille Lauro. Il trentunenne ha interpretato con disinvoltura il brano Cos cos cos del rapper campano com'è stato segnalato da Loretta Goggi al termine dell'esibizione.

"Una difficoltà pazzesca e lui è stato bravo perché è andato a tempo. Poi ha imparato il testo a memoria ed è importante perché se perdi tempo a leggere è finito. Inoltre ha padronanza scenica, questo ragazzo si farà".

L'ex velino è stato offerto anche da Giorgio Panariello : "Bravo in quanto hai cantato in una lingua che non ti appartiene e poi ho visto che non leggevi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Hai fatto un bel lavoro". Parole al miele sono arrivate da Cristiano Malgioglio : "Mi è piaciuto molto, perché ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino" - ha sottolineato il paroliere prima di replicare all'attore toscano che lo punzecchiava sui giudizi positivi dispensati a Pretelli.

Il rapper replica al paroliere su Instagram Stories

La performance di Pierpaolo Pretelli, vincitore della quarta puntata di Tale e quale show, è stata applaudita anche da Clementino che ha commentato l'esibizione via Stories . In particolare il rapper ha messo in evidenza la bravura del materano nell'imitare alcuni suoi gesti.

L'artista non ha però gradito la provocazione di Cristiano Malgioglio che in sede di giudizio ha riferito di aver trovato l'ex gieffino più interessante del trentottenne originario di Avellino . Parole che hanno provocato la reazione stizzita di Clementino : "Malgioglio parla di me ma credo che lui nella musica, nella televisione e nel cinema abbia la stessa identica utilità dell'ananas sulla pizza".