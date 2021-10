Colpi di scena nel corso della registrazione della sesta puntata di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda domenica 24 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni su quanto successo in studio il 20 ottobre rivelano che la cantante Flaza ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola per volere della sua professoressa Lorella Cuccarini.

Colpo di scena ad Amici 21: la cantante Flaza fatta fuori dalla scuola

Qualche settimana fa Flaza era stata prontamente bacchettata da Lorella Cuccarini e dalla produzione di Amici per non aver rispettato le regole previste dal regolamento della scuola.

In quell'occasione, la cantante non reagì bene e, in un primo momento, puntò il dito anche contro la padrona di casa Maria De Filippi, ritenendo che fosse stata ingiusta la scelta di richiamarla e bacchettarla proprio durante l'appuntamento con Amici. Nonostante questo comportamento poco rispettoso, Cuccarini scelse di non eliminare in seduta stante Flaza, ritenendo opportuno darle una seconda possibilità per potersi rimettere in gioco e riscattarsi dopo le mancanze di rispetto.

Lorella Cuccarini manda via Flaza: ecco il motivo e cosa ha fatto

Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso della registrazione della sesta puntata di Amici 21 che ha segnato l'eliminazione definitiva della cantante dalla scuola di talento di Canale 5.

Flaza è stata definitivamente cacciata dal programma dopo aver infranto nuovamente le regole della scuola. Le anticipazioni rivelano che la cantante, ancora una volta, non si sia presentata a una prova costumi in orario, nonostante fosse stata avvertita e sollecitata più volte dai suoi compagni.

Tra gli eliminati di Amici 21 del 24 ottobre anche Giacomo

Nel momento in cui Lorella Cuccarini si è trovata di fronte a questa ennesima mancanza di rispetto da parte di Flaza, ha scelto di procedere con l'eliminazione definitiva dal programma, senza attendere ulteriori sfide. La cantante, quindi, è stata mandata via ed ha visto infrangere così il suo sogno.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della sesta puntata di Amici 21, in programma il prossimo 24 ottobre su Canale 5, rivelano che c'è stato spazio anche per l'eliminazione di un altro cantante della scuola. Questa volta trattasi di un allievo che faceva parte del team di Rudy Zerbi. Ad avere la peggio è stato il giovane Giacomo che in settimana era stato messo in guardia dal suo professore e che ha dovuto così abbandonare la scuola.