Nel daytime di Amici 21, in onda giovedì 7 ottobre, i telespettatori hanno assistito a uno scontro tra Anna Pettinelli e il suo allievo Inder. Nel dettaglio, l'insegnante non ha gradito alcune assenze e ritardi da parte dell'allievo alle lezioni a lui dedicate. Inoltre, la docente di canto ha fatto presente che all'interno della scuola ci sono delle regole e vanno rispettate.

Pettinelli furiosa

L'intera classe di Amici 21 ha ricevuto un provvedimento disciplinare per non avere tenuto in ordine la "casetta". In sala prove, Anna Pettinelli ha rimproverato Inder per l'episodio increscioso.

L'insegnante di canto nel vedere il suo allievo indifferente alla punizione ricevuta, è andata su tutte le furie.

Scendendo nel dettaglio, Pettinelli ha esordito: "Sulla disciplina non transigo". La maestra ha ricordato al cantante che probabilmente non la conosce bene e dunque non è al corrente che quando perde le staffe può arrivare anche a prendere delle decisioni drastiche. Anna non ha utilizzato mezzi termini: "Ti butto fuori dalla scuola". La docente ha spiegato a Inder che all'interno della scuola di Maria De Filippi ci sono delle regole e vanno rispettate. La diretta interessata è apparsa piuttosto irritata nel vedere il suo allievo in ritardo o assente ad alcune lezioni: "Mi fai diventare un animale".

Anna Pettinelli ha precisato che dietro a ogni lezione saltata, ci sono dei professionisti che aspettano invano gli alunni.

Inder impassibile

Di fronte alla sfuriata della sua insegnante, Inder non ha fatto una piega. Inoltre, il ragazzo non ha chiesto neanche scusa per avere utilizzato il cellulare. Per chi non lo sapesse, la produzione di Amici 21 vieta agli allievi di utilizzare il proprio smartphone durante le prove e in trasmissione.

A tale proposito, Anna Pettinelli ha deciso di sequestrare il telefono di Inder. Poi l'insegnante lo ha messo davanti a una scelta: "Se tu non hai voglia io non ho problemi". La maestra di canto ha spiegato al suo allievo che se non ha voglia di seguire le lezioni, può benissimo lasciare il banco a un altro ragazzo più volenteroso.

Rudy Zerbi ha 'punito' Lda per lo stesso motivo

Nei giorni scorsi, Lda è stato punito da Rudy Zerbi per lo stesso identico motivo. Il cantante ha fatto registrare dei ritardi alle lezioni di canto e ha utilizzato il cellulare nonostante sia vietato dal regolamento. Per questo motivo, l'insegnante ha mandato in sfida il suo allievo e l'ha privato dell'aiuto dei vocal coach: "Ultimo appello alla maturità". Ma non è tutto, perché il figlio di Gigi d'Alessio è finito in sfida anche per mano dei suoi compagni. Il ragazzo infatti, è stato indicato come colui che non collabora alla pulizia della "casetta".

Nonostante la messa in discussione e la doppia sfida alle porte, il cantante si è detto pronto a dimostrare il suo talento.