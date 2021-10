Grande attesa per il finale di Luce dei tuoi occhi, la popolare fiction del mercoledì sera di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La sesta e ultima puntata andrà in onda il prossimo mercoledì 27 ottobre in prima visione assoluta: un finale che si preannuncia scoppiettante e ricco di sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Emma che finalmente riuscirà a scoprire la verità circa il giallo che riguarda la sparizione di sua figlia Alice, di cui da ben sedici anni sta cercando la verità.

La sparizione di Azzurra: anticipazioni Luce dei tuoi occhi finale 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi prevista per mercoledì 27 ottobre in prime time, rivelano che ci sarà l'ennesimo colpo di scena inaspettato, legato alla sparizione nel nulla di Azzurra che porterà via anche la piccola Cecilia.

La moglie di Roberto, fratello di Emma, farà perdere le sue tracce e ovviamente questa sua sparizione non passerà affatto inosservata, dato che la donna sedici anni prima si era occupata delle pratiche ospedaliere legate alla sparizione della piccola Alice.

Possibile che questa fuga di Azzurra abbia a che fare proprio con il caso della figlia di Emma? È questa la domanda che si farà Enrico, il quale continuerà a indagare per cercare di arrivare alla risoluzione di questo mistero che va avanti ormai da troppo tempo.

Dopo la sparizione di Azzurra, inizieranno le ricerche, con la speranza che la donna possa ritornare a casa al più presto.

Emma riesce a ritrovare Azzurra

Gli spoiler del gran finale di Luce dei tuoi occhi, rivelano che la moglie di Roberto verrà ritrovata da Emma: sarà quest'ultima ad avvistare la donna e a farla ragionare.

A quel punto, quindi, per Azzurra arriverà il momento della resa dei conti finale e la donna si ritroverà costretta a svuotare il sacco, confessando ufficialmente ad Emma tutto quello che è accaduto nel corso di questi anni e che ha sempre taciuto.

Azzurra, per prima cosa, rivelerà a Emma che Roberto si trovava con Luigi, la notte in cui era stato ucciso.

Una rivelazione di grande importanza per Emma, la quale a quel punto metterà sotto torchio suo fratello.

Roberto confessa l'omicidio di Luigi: anticipazioni Luce dei tuoi occhi 27 ottobre

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, in programma il 27 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che solo a quel punto Roberto deciderà di ammettere l'omicidio e tirerà fuori anche tutte le verità in merito alla vendita di Alice.

Insomma un finale a dir poco mozzafiato per questa fiction che ha saputo appassionare il pubblico di Canale 5.

Per Emma, interpretata da Anna Valle, arriverà finalmente il momento di scoprire tutta la verità e di mettere così la parola fine a questo giallo legato a sua figlia, che l'ha fatta soffrire per ben sedici anni.