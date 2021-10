Raimondo Todaro e Francesca Tocca si erano lasciati qualche mese fa e, nelle ultime ore, è stata rivelata un'indiscrezione che darebbe per certo il ritorno di fiamma fra la ballerina e l'insegnante di Amici. Nell'ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, viene definita "ufficiale" la notizia. Al momento, la coppia è tornata a vivere sotto lo stesso tetto.

Amici, Francesca Tocca torna insieme a Raimondo Todaro

Qualche settimana fa era trapelato un Gossip riguardo la presenza di Raimondo Todaro ad Amici. In base ai rumor, infatti, l'ex ballerino di Ballando con le stelle, era presente per due motivi nel talent show di Canale 5: fare l'insegnante di danza e provare a riconquistare la ex compagna Francesca Tocca.

In particolar modo, per provare a rifare breccia nel cuore della professionista del talent show, ci sarebbe stato anche l'aiuto e il supporto da parte di Maria De Filippi. In base a quanto trapelato, Raimondo ce l'ha fatta ed è riuscito nel suo intento, tornando insieme a Francesca.

Amici galeotto: Raimondo Todaro e Francesca Tocca tornano a vivere insieme

Raimondo Todaro, dopo i problemi di coppia avuti con la mamma di sua figlia, sembrerebbe avere superato la crisi familiare e avere dato un'altra occasione a sua moglie. Secondo quanto riportato sul magazine Chi, infatti, il professore di ballo di Amici è tornato insieme a Francesca Tocca e, inoltre, la coppia, al momento, vive sotto lo stesso tetto.

Amici: Maria De Filippi complice della reunion fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Qualche giorno fa era trapelato il retroscena che spiegava la presenza di Raimondo Todaro ad Amici. Infatti, dopo una lunga collaborazione con Milly Carlucci a Ballando con le stelle, il ballerino aveva scelto di entrare nel cast del talent show di Canale 5, lasciando la tramissione di Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La scelta di Raimondo, oltre che essere stata presa per motivi professionali era stata dettata anche dal fatto di volere provare a riconquistare sua moglie, grazie anche alla padrona di casa del programma Mediaset. Infatti, Maria De Filippi ha sicuramente contribuito alla reunion familiare. Al momento, la coppia di ballerini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al ritorno di fiamma.

L'unica cosa certa è che in una recente puntata di Amici, la moglie di Maurizio Costanzo aveva fatto una battuta a Raimondo, che lasciava presagire ci fosse un riavvicinamento in corso fra gli ex. In particolar modo, Maria aveva chiesto a Todaro: ''Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?''. Non resta pertanto che attendere dichiarazioni da parte di Raimondo Todaro o Francesca Tocca, per confermare il fatto che siano tornati a vivere sotto lo stesso tetto.