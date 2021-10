Continua a tenere banco nel Gossip il caso della sospetta gravidanza che Vera Miales ha lasciato pensare a molti di avere dal compagno Amedeo Goria, mentre lui è recluso nella Casa del rinnovato Gf vip. Chiamata come ospite a confrontarsi con il compagno giornalista nella nuova puntata del reality, rispetto al rumor sulla presunta cicogna in arrivo (inaspettata per il giornalista), la modella è apparsa in lacrime nel rassicurare Amedeo, facendogli così sapere di non essere incinta. Il che accade sulla scia di una scottante indiscrezione lanciata da una beninformata fonte nel web, secondo cui Viales sarebbe stata avvistata in atteggiamenti intimi insieme a un uomo che non è il giornalista.

E il caso si fa ancor più contorto dal momento che al debutto del gioco dei vip Amedeo si professava single, e intanto l'opinione dell'occhio pubblico in merito appare molto divisa e c'è chi grida alla strategia per business.

Gf vip, Vera Miales fa visita nella Casa

Alla settima puntata del Gf vip 6 in corso Amedeo Goria veniva a conoscenza del rumor su una sospetta gravidanza di Vera Miales, compagna del giornalista, e il curioso caso sui due vip si è infittito in questi giorni tanto che se ne è parlato anche all'ottava puntata del reality. Nel nuovo appuntamento tv del gioco dei vip, datato 11 ottobre 2021, infatti il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato il giornalista 67enne a un confronto con la modella 36enne, che intanto non aveva né confermato né smentito il gossip su un figlio in arrivo per lei all'insaputa di Goria.

E una volta giunta nella Casa, guardando negli occhi Amedeo, mostrandosi del tutto provata in una voce rotta dal pianto Vera ha ammesso la sua verità, senza risparmiarsi un rimprovero al giornalista: "Non ce la faccio, fuori c'è una guerra contro di me e tu non ti fidi di me, non sono incinta. Non è giusto. Fare un figlio si decide in due".

Amedeo Goria e Vera Miales amici e non fidanzati? Il confronto al Gf vip 6

Il riferimento del rimprovero di Vera Miales è alla reazione che Amedeo Goria aveva avuto non appena appreso del gossip sulla presunta gravidanza in corso della modella 36enne. “Mater semper certa, pater numquam (Madre sempre certa, padre incerto, ndr), questo hai detto…”, aveva chiosato Amedeo, parole che Vera non ha mandato giù e che lascerebbero pensare a un sospetto di Goria su una gravidanza della modella con un terzo incomodo.

Proprio in questi giorni è giunto l'intervento di Deianira Marzano tra le storie su Instagram, con tanto di foto dimostrative, a testimonianza dell'avvistamento di Vera in atteggiamenti piuttosto intimi con un altro uomo che non è Amedeo. Che Vera possa essere incinta di un altro uomo che non è Amedeo? In puntata al Gf vip, però Vera si è detta certa di amare Amedeo e al giornalista ha infatti detto: “Non sono incinta, ma se lo fossi stata sarebbe stato tuo. Perché non dici che mi ami? Perché dici che siamo amici e non fidanzati?”.

Gf vip 6, il giornalista svela i suoi sentimenti

Il confronto al Gf vip 6 tra Amedeo Goria e Vera Miales ha reso ancor più accesa la polemica esplosa in questi giorni in rete circa il rumor sulla sospetta gravidanza della modella, di 31 anni più giovane del giornalista.

Una querelle che vede ora l'occhio pubblico sospettare che almeno uno tra i due vip stia giocando a una mossa mediatica per business, sfruttando la visibilità di Goria al Grande Fratello vip. Così come si evince dai seguenti commenti critici del web a margine di un video del confronto pubblicato dalla pagina Instagram del Gf: "Surreale, imbarazzante e alquanto circense il confronto"; "Lei fa finta di piangere"; "Questa si è messa un cuscinetto sulla pancia, per fare lo scoop e arrivare ad avere 10 minuti di visibilità al grande fratello". Intanto, incalzato sui sentimenti da Vera in diretta tv, Amedeo ha così replicato in barba alla differenza d'età tra loro: “Ti amo a modo mio, con i miei difetti e la mia età”.

Che possa bastare il confronto al Gf vip 6 a placare le polemiche sul conto di Amedeo e Vera? Staremo a vedere.