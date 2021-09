Raimondo Todaro è uno dei nuovi membri del cast di Amici. Nella nuova edizione del talent show di Canale 5, infatti, il ballerino è uno degli insegnanti della trasmissione di Maria De Filippi. Sulle pagine di un noto settimanale di Gossip, diretto da Riccardo Signoretti, è stato rivelato un retroscena riguardo la partecipazione di Raimondo al programma Mediaset. Infatti, sembrerebbe che Todaro, grazie alla complicità della conduttrice, sarebbe ad Amici per riconquistare la sua ex moglie, Francesca Tocca.

Amici: Raimondo Todaro sarebbe nel cast per riconquistare Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha interrotto la sua collaborazione con Milly Carlucci a Ballando con le stelle, per intraprendere una nuova avventura professionale nel cast di Amici, come insegnante di danza. Non ci sarebbe niente di strano nell'avere lasciato Rai 1, per lavorare in Mediaset ma, la presenza della sua ex moglie nella trasmissione condotta da Maria De Filippi potrebbe essere uno dei motivi che hanno spinto il ballerino ad entrare a far parte della trasmissione di Canale 5. Nella giornata di martedì 28 settembre, infatti, Riccardo Signoretti ha condiviso sulle sue storie Instagram la copertina del settimanale Nuovo, da lui diretto.

Come rivelato sulle pagine del magazine, sembrerebbe che Raimondo sia pronto a riconquistare la Francesca Tocca nella trasmissione Mediaset.

Amici: Maria De Filippi complice di Raimondo Todaro

Come anticipato sulla copertina del settimane di gossip, Maria De Filippi sarebbe complice di Raimondo Todaro ad Amici, nel tentativo di riconquistare la sua ex moglie Francesca Tocca.

I diretti interessati non hanno commentato tale eventualità e non hanno lasciato trapelare indizi su un ipotetico ritorno di fiamma che potrebbe esserci fra la coppia che ha appassionato il pubblico.

Amici: la storia d'amore fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Dal matrimonio fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è nata una figlia e la coppia ha interrotto la relazione dopo qualche anno di unione, lasciando i fan increduli sulla fine delle nozze.

Ad Amici, la ballerina professionista aveva incontrato Valentin Dumitru ed aveva intrapreso un breve flirt con l'ex allievo della scuola, mentre l'ex protagonista di Ballando con le stelle sembrava avere voltato pagina con una nuova compagna. Il retroscena sulla copertina del nuovo numero del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, però, sembrerebbe lasciare uno spiraglio aperto ad un ipotetico ritorno di fiamma per i due ballerini. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se per i due ex coniugi ci sarà un ritorno di fiamma.