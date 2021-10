Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, sabato 2 ottobre 2021, caratterizzata in prime time dalla sfida tra Tu si que vales e Arena Suzuki 60 70 80. Ad avere la meglio in prime time è stato lo show prodotto da Maria De Filippi che ha vinto ampiamente la sfida di questa settimana. In daytime, invece, ottimo debutto per Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che ha vinto la sfida auditel del daytime.

Tu si que vales vince la gara ascolti di sabato 2 ottobre 2021

Nel dettaglio, la sfida ascolti di questo sabato sera 2 ottobre vede trionfare Tu si que vales in onda su Canale 5.

Lo show, che vede protagonista anche Maria De Filippi, ha ottenuto una media di circa 4,2 milioni di spettatori pari ad uno share del 25,50%.

Il programma ha trionfato anche dal punto di vista social, risultando uno dei più commentati e apprezzati dai fan web.

Un risultato che ha permesso al varietà di avere la meglio in prime time, battendo nettamente lo show condotto da Amadeus e trasmesso su Rai 1.

Amadeus sconfitto da Maria De Filippi nel prime time del sabato

La seconda e ultima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 trasmessa ieri sera 2 ottobre in prima serata ha ottenuto una media di oltre 3,5 milioni di spettatori ottenendo il 19,60%.

Amadeus, quindi, pur essendo stato sconfitto da Maria De Filippi è riuscito a riaccendere la fascia serale del sabato sera Rai, conquistando una media superiore al 20% di share nel corso delle due settimane di programmazione dello show.

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime di sabato 2 ottobre buon inizio per Scene da un matrimonio, il programma dedicato al sì delle giovani coppie condotto da Anna Tatangelo, che ha preso il posto di Amici 21.

Buon debutto per Anna Tatangelo nel pomeriggio di Canale 5

La prima puntata di ieri pomeriggio ha sfiorato la soglia dei 2 milioni di spettatori con il 15,03% di share: un risultato sorprendentemente positivo per il programma che è stato ampiamente criticato sul web e sui social prima della messa in onda.

Anna Tatangelo è riuscita a vincere la gara auditel della sua fascia oraria battendo le proposte di Rai 1. Il programma Linea Blu ha ottenuto una media di 1,8 milioni mentre a seguire Tv7 ha ottenuto una media di appena 1 milione di spettatori.

Bene Verissimo, Soliti Ignoti batte Striscia: ascolti tv 2 ottobre

Sempre in daytime, buona performance per la soap Love is in the air che ha ottenuto una media di 1,7 milioni di spettatori con il 15,30%.

A seguire, il primo appuntamento del weekend con Verissimo è stato visto da una media di oltre 1,8 milioni di spettatori toccando il 18% nella prima parte e il 16,60% nella seconda.

L'access prime time del sabato sera, invece, è stato vinto da Amadeus con i Soliti Ignoti visti da una media di circa 4,2 milioni di spettatori contro i 3,2 milioni che hanno seguito Striscia la notizia su Canale 5.

Oltre il 20% di share per il game di Amadeus contro il 15,85% registrato dal tg satirico condotto dalla coppia Incontrada-Siani.