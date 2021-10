Barbara D'Urso continua ad essere uno dei volti di spicco delle reti Mediaset. La conduttrice partenopea, però, quest'anno ha dovuto fare i conti con un netto ridimensionamento dovuto al fatto che i vertici del Biscione hanno scelto di sospendere l'appuntamento in prime time con Live - Non è la d'Urso così come quello del dì di festa con Domenica Live, entrambi condotti per diversi anni dalla presentatrice Mediaset. E, in vista della prossima stagione televisiva, sembrerebbe che la conduttrice sia corteggiatissima da Sky, al punto che potrebbe addirittura lasciare il Biscione.

Il retroscena sul futuro di Barbara d'Urso in tv

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il futuro professionale di Barbara d'Urso, arrivano dalle pagine della rivista Novella 2000, che in queste ore ha sottolineato come la conduttrice sarebbe super corteggiata da Sky, la società televisiva fondata da Murdoch.

Addirittura si vocifera che i vertici della tv satellitare, visibile anche in chiaro con il canale Tv8, potrebbero convincere per davvero la presentatrice a mollare Mediaset, dove quest'anno sta facendo fatica ad imporsi dal punto di vista auditel con il suo Pomeriggio 5.

Il possibile addio di Barbara d'Urso a Mediaset: ecco chi la 'corteggia'

Il talk show, giunto alla sua quattordicesima edizione di messa in onda, non sta brillando dal punto di vista auditel complice un cambiamento radicale che è stato richiesto dai vertici del Biscione, i quali hanno scelto di eliminare il Gossip e la cronaca rosa dai talk show quotidiani in onda su Canale 5.

Di conseguenza, la d'Urso sta facendo fatica ad affermarsi dal punto di vista auditel con un talk show incentrato solo su attualità e cronaca nera, e la media attuale risulta essere intorno al 14% di share contro il 18-19% registrato nella stessa fascia oraria da La Vita in diretta su Rai 1.

Ebbene, per la prossima stagione televisiva, Barbara d'Urso potrebbe addirittura cedere al corteggiamento dei vertici Sky e non si esclude, quindi, un suo possibile addio alla tv commerciale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo Mediaset, per Barbara d'Urso arriva Tv8?

A quanto pare, tra le ipotesi ci sarebbe quella di un nuovo programma nelle corde e nello stile di Barbara d'Urso, da mandare in onda in chiaro su Tv8.

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori dettagli ne tantomeno si sa quando verrebbe trasmesso questo nuovo programma che penserebbero di affidare alla conduttrice partenopea.

Resta da capire anche quale sarà la reazione di Barbara d'Urso dopo che questi rumors cominceranno a fare il giro del web e della rete: farà chiarezza oppure no? Lo scopriremo nelle prossime ore.