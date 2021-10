Cambia la programmazione Mediaset per il mese di dicembre. Le anticipazioni sui palinsesti di Canale 5 rivelano che in vista del periodo natalizio, saranno diverse le trasmissioni che si fermeranno e che osserveranno un turno di stop. Tra queste, anche quelle che in daytime sono presentate da Maria De Filippi e Barbara d'Urso.

Stop per Barbara d'Urso e Maria De Filippi: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset di dicembre rivelano che su Canale 5 ci sarà lo stop di Uomini e donne e Amici 21: le due trasmissioni condotte da Maria De Filippi si fermeranno per qualche settimana, complice il periodo delle festività natalizie.

Come è già accaduto negli anni precedenti, i due programmi non saranno trasmessi su Canale 5 e al loro posto andranno in onda dei film a tema natalizio che "invaderanno" il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

Quelle di Maria De Filippi, infatti, non saranno le uniche trasmissioni del daytime che saranno sospese durante il mese di dicembre.

Si ferma anche Silvia Toffanin con Verissimo

Anche Barbara D'Urso andrà in pausa per qualche settimana: il suo Pomeriggio 5 si fermerà per le feste di Natale e, anche in questo caso, sarà sostituito da film natalizi.

Cambiamenti in arrivo anche per il sabato e la domenica pomeriggio: oltre allo stop di Amici 21, si fermerà anche l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno ha raddoppiato la sua messa in onda su Canale 5, riuscendo a mantenere ottimi gli ascolti.

Proseguirà, invece, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6: il reality show di Alfonso Signorini non osserverà turni di stop neppure durante il mese di dicembre.

Resta confermata la doppia puntata serale su Canale 5 anche se, il 24 e 31 dicembre, il reality non verrà trasmesso e lascerà spazio alla messa in onda del Concerto di Natale e la settimana successiva al concerto di fine anno.

Mediaset, palinsesti dicembre 2021: proseguono Caduta Libera e Striscia la notizia

Confermato anche l'appuntamento del preserale con Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti che andrà avanti per tutto il mese, anche durante il periodo delle feste.

Da gennaio 2022, però, il quiz condotto da Scotti andrà in pausa e al suo posto tornerà l'appuntamento con Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

In access prime time, invece, proseguirà l'appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci, che quest'anno sta facendo grande fatica ad imporsi negli ascolti della fascia serale, con una media che si ferma al 14-15% di share contro il 19-20% registrato dal programma competitor su Rai 1.