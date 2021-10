Rosa Perrotta si è sfogata sui social: l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato che suo figlio Ethan, due anni e mezzo, è malato da venti giorni, dopo aver frequentato l'asilo nido una sola settimana. Dopo la piccola Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, che è ancora attualmente ricoverata, anche Ethan è purtroppo incappato nel Rsv - Respiratory syncytial virus. Gli ospedali pediatrici sono pieni di bimbi che hanno lo stesso problema: un'influenza che causa problemi respiratori tanto che il livello di ossigeno stenta poi a ritornare ai parametri normali.

Rosa ha aggiunto che il primogenito non andrà più a scuola, tanto più che lei a breve partorirà e non può permettere che Ethan trasmetta altri virus al neonato.

Ethan come la figlia di Chiara e Fedez: brutto virus respiratorio

'Mi sono maledetta per il giorno in cui ho deciso di iscrivere Ethan all’asilo quest’anno', ha esordito Rosa nelle Instagram Story dove ha raccontato che il suo primogenito è malato da molti giorni e non appena si riprenderà non farà di certo ritorno a scuola. La compagna di Pietro Tartaglione ha aggiunto che è stato necessario portare il bimbo all'ospedale e lì si è ritrovata in una brutta situazione. Tanti i piccoli che stanno affrontando al momento la stessa situazione, per la quale già anche Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato l'allarme al fine di non sottovalutare il problema di salute.

'Finisce qui l'esperienza al nido', ha detto fermamente convinta Rosa che ha spiegato anche il motivo di tale risolutezza. A breve nascerà il suo secondo figlio, che si chiamerà Achille Mario. Sarebbe troppo rischioso per tutta la famiglia se Ethan prendesse a scuola un altro virus che potrebbe poi trasmettere al neonato che non avrebbe le armi fisiche per difendersi, tanto più che il virus in questione pare essere parecchio aggressivo.

Rosa preoccupata per la salute dei figli

Insomma, un altro problema di salute per Ethan che aveva già fatto preoccupare i genitori la scorsa estate per via di una forte influenza che li aveva costretti, anche in quel caso, a ricorrere all'aiuto dei medici del pronto soccorso pediatrico. In quel caso le cure avevano lasciato un segno sul piccolo, come avevano raccontato i genitori.

Ma per fortuna, poi, tutto si era risolto nel migliore dei modi. Adesso, Perrotta è in attesa che il piccolo si riprenda del tutto, ma è ovvio che le preoccupazioni non sono mancate e non sono state poche.

Ben presto Rosa dovrà dividere le sue cure tra Ethan e il secondogenito tanto atteso. Manca davvero poco al secondo fiocco azzurro per cui l'ex tronista e Pietro devono recuperare le forze per prepararsi al meglio al lieto evento.