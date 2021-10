Cambia la domenica di Canale 5. Le ultime anticipazioni sui palinsesti Mediaset per il mese di novembre, evidenziano la sospensione di Scherzi a parte, lo show condotto da Enrico Papi, che ha esaurito le puntate previste per questa nuova edizione. Così, la serata del giorno festivo di Canale 5, tornerà nelle mani di Michelle Hunziker che sarà protagonista del prime time autunnale Mediaset.

Canale 5, cambia la domenica sera a novembre: stop per Scherzi a parte

Nel dettaglio, il cambio programmazione legato alla domenica di Canale 5, evidenzia che dal 31 ottobre e poi per tutto il mese di novembre, ci saranno delle modifiche al palinsesto della prima serata.

Scherzi a parte condotto da Enrico Papi chiuderà definitivamente i battenti: il programma ha terminato la sua messa in onda con uno speciale dedicato al "best of" dell'edizione che è stata trasmessa quest'anno, seguita da una media di oltre 2,6 milioni di spettatori in prime time con uno share del 15%.

La nuova "padrona di casa" della domenica di Canale 5 sarà Michelle Hunziker, che torna in video a distanza di un po' di mesi dalla sua ultima apparizione a Striscia la notizia, dove è una delle conduttrici veterane del tg satirico ideato da Antonio Ricci (quest'anno, tra l'altro, in forte calo dal punto di vista degli ascolti).

Michelle Hunziker ritorna in prime time su Canale 5

Dal 31 ottobre e fino al 25 dicembre, ci sarà spazio in prime time per la nuova edizione di All Together Now, il talent show di Canale 5 condotto proprio da Michelle Hunziker, che in questi anni di messa in onda ha conquistato il gradimento del pubblico.

La scorsa edizione è stata la più seguita in assoluto, con una media di oltre tre milioni di spettatori e uno share che ha superato il 16%. Numeri che hanno spinto i vertici Mediaset a mettere in cantiere una nuova edizione che sarà composta da più puntate.

Confermata la giuria del talent show di Michelle Hunziker, la quale sarà composta da: Rita Pavone, Anna Tatangelo, J-Ax e Francesco Renga.

All Together Now ritorna nella domenica sera di Canale 5

Il programma, inoltre, quest'anno avrà anche una puntata speciale che sarà trasmessa la sera del 25 dicembre e che vedrà protagonisti delle piccole ugole d'oro pronte a mettersi in gioco.

Così, lo show di Michelle Hunziker tornerà a far compagnia al pubblico e cambierà anche la durata complessiva rispetto a Scherzi a parte.

Mentre lo show di Enrico Papi chiudeva i battenti intorno alle ore 23:50, All Together Now con Michelle Hunziker chiuderà i battenti alle 00:40 circa, ricoprendo così anche buona parte della seconda serata di Canale 5 (come accade già con il Grande Fratello Vip 6 condotto da Signorini).