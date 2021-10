Nelle prossime puntate di Un posto al sole, sono previsti diversi rientri. Presto faranno la loro comparsa i personaggi di Nunzio e Lara, mentre in seguito dovrebbe fare una breva apparizione Otello Testa. È annunciato anche il rientro dei vigili Cerruti e Cotugno, ma la vera novità arriva dal profilo ufficiale Instagram di una delle protagoniste storiche della soap. Per quanto non ci siano ancora date, c'è l'annuncio ufficiale dell'attrice Samanta Piccinetti che ha rivelato che tornerà a vestire i panni di Arianna Landi.

Nessuna novità invece per un'altra grande esclusa del cast Viola Bruni, anche se Ilenia Lazzarin ha rilasciato, da poco, alcune dichiarazioni in merito a un suo eventuale rientro in Un posto al sole.

Un posto al sole, Samanta Piccinetti: 'È previsto il rientro di Arianna'

A marzo del 2020 Arianna (Samanta Piccinetti) lasciò Palazzo Palladini. In quel periodo l'attrice dovette affrontare una gravidanza e nella trama venne giustificata la sua assenza rivelando che, il suo personaggio, sarebbe partito con Andrea alla volta del Madagascar. Lì i due avrebbero adottato un bambino per poi andare a vivere assieme a Londra. L'attrice girò quelle ultime puntate qualche mese prima, poco dopo sarebbe scoppiata la pandemia, e la soap sarebbe stata sospesa, ma questa è un'altra storia.

In ogni caso da allora Arianna è sparita e molti pensarono che, quello che fu mostrato, potesse essere l'epilogo per il suo personaggio.

Adesso però l'attrice ha rivelato che presto tornerà a Un posto al sole, queste le sue parole:" Faccio un rispostone generale per chi mi chiede se sono rientrata ad Upas! Il rientro di Arianna è previsto, ma le tempistiche sono ancora sconosciute, quindi bisogna aspettare ancora!

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tenete duro!!"

Un posto al sole, il peso dell'addio di Andrea

L'addio del suo compagno storico nella soap, ossia Andrea (Davide Devenuto), ha avuto sicuramente un forte impatto sulle vicende di Arianna e molti hanno temuto che lei fosse stata costretta a condividerne il destino, ma a quanto pare non sarà così.

A questo punto risulterà sicuramente interessante scoprire cosa avranno in serbo gli sceneggiatori per lei.

Davide Devenuto non tornerà più, questo è praticamente certo, del resto l'attore è sembrato molto fermo sul proprio addio, difficile (anche se non impossibile) quindi pensare a un recasting per Andrea. Tuttavia l'ipotesi più probabile è che la donna torni da sola.

Arianna è sempre stato un personaggio molto forte ed emancipato, quindi risulterà interessante vederla in versione mamma single. Nella sua ultima apparizione è stato svelato che la donna ha adottato un bambino, mentre in precedenza, aveva avuto una piccola storia con Samuel, ed è proprio da lì che bisognerà ripartire.

Un posto al sole il destino di Viola

Se è vero che Otello e Arianna dovrebbero rientrare a breve, lo stesso non si può dire di Viola Bruni.

L'attrice Ilenia Lazzarin ha, da poco, risposto sull'argomento ribadendo il suo amore incondizionato per la soap che l'ha vista crescere, ma ha anche confermato che, almeno per adesso, non ci sono progetti legati al personaggio di Viola.

Queste le sue parole, in risposta a un fan che le chiedeva di un suo ritorno a Un posto al sole: "Io li amo e li amerò sempre. Sono stati, per me, una palestra di lavoro e di vita, ma purtroppo non si sa nulla."