Cambi di programmazione in arrivo per le reti Mediaset nel corso del 2022. Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno un po' di novità che riguarderanno sia la fascia del daytime che quella della prima serata. Il nuovo anno, infatti, sarà quello che segnerà la fine della soap turca Love is in the air, che chiuderà definitivamente i battenti anche in Italia, così come Una vita.

Mediaset, però, ha già acquistato i diritti per una nuova soap opera spagnola, destinata a conquistare il gradimento del pubblico.

Love is in the air chiude i battenti: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione Mediaset del 2022 rivelano che ci saranno dei sostanziali cambiamenti legati in primis alla fascia del pomeriggio, che normalmente viene occupata dalle soap opera con grande successo di ascolti.

Il nuovo anno, infatti, segnerà la chiusura di due soap che in questo periodo stanno tenendo compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

La prima a chiudete i battenti sarà Love is in the air, la serie turca con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan. In particolare Mediaset trasmetterà la seconda stagione per intero in daytime, dopodiché calerà il sipario su questa serie, dato che in Turchia non è stata messa in calendario una terza stagione.

Chiude la soap Una Vita, il finale nel 2022 su Canale 5

Con la chiusura di Love is in the air, quindi, verrà lasciato vuoto lo slot orario che va dalle 16:50 alle 17:30 circa, il quale potrebbe essere rimpiazzato dal ritorno di Brave and Beautiful, l'altra soap turca che questa estate aveva debuttato su Canale 5 ottenendo una buona media dal punto di vista degli ascolti.

Ma questa non sarà l'unica soap che chiuderà i battenti nel corso del 2022. Spazio anche al gran finale di sempre della soap opera Una Vita, che in patria è già finita da un bel po' di mesi.

Dopo il costante calo di spettatori delle ultime stagioni, in Spagna era infatti stato deciso di non produrre più Una Vita e così anche in Italia arriverà l'atteso finale di sempre.

Mediaset acquista Dos Vidas, una nuova soap opera spagnola

Le ultime puntate di Una Vita dovrebbero essere trasmesse nel corso della stagione autunnale 2022, dopodiché calerà per sempre il sipario sulle vicende degli abitanti di Puente Viejo, guidati dalla perfida e astuta Genoveva Salmeron.

Tuttavia, per far fronte alla chiusura di queste due seguitissime soap, Mediaset ha già provveduto ad acquistare un nuovo titolo.

Trattasi della soap spagnola Dos Vidas, che sta ottenendo dei buoni risultati d'ascolto in patria e che nel 2022 approderà anche nel daytime di Canale 5, pronta a conquistare il pubblico che sarà rimasto "orfano" di Una Vita e de Il Segreto.