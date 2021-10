Nel 2022 ci saranno una serie di cambiamenti legati alla programmazione Mediaset. Occhi puntati sulle soap, alcune delle quali chiuderanno definitivamente i battenti, come nel caso di Love is in the air, la serie turca con protagonisti Eda e Serkan, che in queste settimane sta andando avanti nella fascia oraria che precede Pomeriggio 5. Chiuderà i battenti anche la soap Una Vita mentre in prime time ci sarà spazio per il ritorno dell'intramontabile C'è posta per te con Maria De Filippi.

Chiude la soap Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

Il cambio programmazione Mediaset per il 2022 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio di Canale 5, dove ci saranno vari cambiamenti.

Tra gennaio e febbraio, infatti, è prevista la chiusura della soap turca Love is in the air con protagonisti Eda e Serkan. Le vicende della coppia termineranno con la messa in onda degli episodi della seconda e ultima stagione. In patria, Love is in the air ha già chiuso i battenti da un po' e molto presto arriverà il gran finale anche su Canale 5, dopodiché sarà lasciata libera la fascia oraria che va dalle 16:55 alle 17:35, ossia quella che quotidianamente precede l'appuntamento con Pomeriggio 5.

La soap opera Una Vita saluta il pubblico Mediaset

In attesa di scoprire come Mediaset rivoluzionerà il palinsesto pomeridiano senza la soap turca, le anticipazioni sul cambio programmazione del 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per il gran finale di un'altra soap opera di successo.

Trattasi di Una Vita, la serie iberica con protagonisti Genoveva e Felipe, la quale saluterà gli spettatori durante la prossima estate, quando calerà definitivamente il sipario sulla soap.

Intanto, però, Mediaset non resterà a guardare e per due soap che usciranno dalla programmazione di Canale 5, ce n'è già un'altra pronta da far debuttare.

Trattasi della nuova spagnola dal titolo "Dos Vidas", che racconterà le vicende di Carmen che va a vivere nella Guinea spagnola degli anni '50 per stare col padre e quelle di Julia, la cui storia è ambientata nei giorni nostri.

Il ritorno di C'è posta per te: il people show confermato nel 2022

Per quanto riguarda la prima serata Mediaset del 2022, al sabato sera è stato confermato il ritorno di C'è posta per te, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà in onda con la nuova edizione.

Un successo intramontabile quello del programma che, lo scorso anno, ha saputo conquistare la leadership indiscussa della fascia ascolti del sabato sera, con una media superiore ai 6 milioni di telespettatori e uno share che complessivamente ha sfiorato la soglia del 30%.