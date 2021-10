Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda mercoledì 27 ottobre 2021 e gli spoiler da poco diffusi rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Ludovica organizzerà la serata di gala che dovrà svolgersi al Circolo. La contessina si recherà poi al Paradiso in cerca di un abito da indossare alla festa. Ad aiutarla sarà Flora: le due ragazze instaureranno subito un rapporto confidenziale. Nel frattempo Tina chiederà a Salvatore di parlare con Anna per convincerla a registrare il demo musicale al suo posto.

Ezio invece temerà che la presenza di Gloria possa compromettere il rapporto con la sua nuova famiglia. Per evitare ulteriori problemi, il padre di Stefania minaccerà la sua ex moglie e le chiederà di sparire per sempre. Successivamente Flora riceverà un biglietto da parte di Umberto: il commendatore la inviterà alla serata di gala.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica e Flora entrano in confidenza

Durante la 33^ puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa il 27 ottobre Tina continuerà ad essere convinta della sua strategia. La figlia di Agnese e Giuseppe penserà che potrebbe essere Anna a registrare la sua voce al suo posto. Tuttavia, la giovane Amato chiederà al fratello di intercedere per lei con la Imbriani.

In questo modo la giovane cantante prenderà in giro Vittorio, che fin dal primo istante ha investito tempo e denaro in questo nuovo progetto. Nel frattempo al Circolo, Ludovica sarà al lavoro per l'evento di gala che si svolgerà presto nel prestigioso locale. La vice presidentessa avrà bisogno però di un abito da indossare alla cerimonia.

Per questo motivo la contessina Brancia si rivolgerà a Flora che l'aiuterà. Fin dal loro primo incontro le due ragazze instaureranno un clima confidenziale che sarà destinato ad aumentare nel tempo.

Il Paradiso 6, Flora riceve un invito da Umberto

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 27 ottobre, rivelano nel dettaglio che per Flora sarà tempo importanti inviti.

La giovane stilista riceverà l'invito per presidiare alla serata di gala al Circolo. Il mittente del biglietto sarà Umberto Guarnieri. Il commendatore continuerà a pensare alla figlia di Achille e si mostrerà sempre più interessato nell'approfondire la loro conoscenza. Dopo il loro incontro, Ezio inizierà a temere che la presenza di Gloria nella sua vita possa ostacolare il suo rapporto con Veronica, Gemma e Stefania. Il direttore della ditta Palmieri chiederà alla sua ex moglie di lasciare nuovamente la città e per evitare che la donna ostacoli la sua vita, minaccerà la capo commessa.