Cambio programmazione in casa Mediaset per la giornata di lunedì 1 novembre 2021. Le anticipazioni sui palinsesti della rete ammiraglia rivelano che ci sarà uno stop per le trasmissioni di Maria De Filippi mentre proseguiranno regolarmente i talk show del daytime, come quello di Barbara d'Urso che non subirà nessuno stop pur essendo una giornata festiva.

Sospesi Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione Mediaset 1 novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per la giornata dell'1 novembre 2021 riguarderà in primis la fascia del pomeriggio.

Subito dopo Beautiful, a partire dalle 14:10 è previsto un appuntamento extra-large con la soap opera spagnola Una Vita, di cui saranno trasmessi ben tre episodi di fila su Canale 5.

La soap, infatti, prenderà il posto di Uomini e donne e del daytime di Amici 21 che saranno cancellati dal palinsesto di questo lunedì pomeriggio.

E così, per questa giornata di festa del 1° novembre, Maria De Filippi osserverà un turno di stop dal piccolo schermo: le sue trasmissioni non saranno in onda come da tradizione nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40 circa.

Al posto di Uomini e donne e Amici 21 ci sarà spazio per i nuovi episodi di Una Vita che, eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, ricopriranno gran parte del primo pomeriggio di Canale 5.

Maria De Filippi si ferma, Barbara d'Urso in onda in diretta

Da martedì 2 novembre, però, tutto ritornerà di nuovo nella norma, dato che Maria De Filippi riprenderà in mano le redini del primo pomeriggio con le nuove puntate di Uomini e donne e poi a seguire ci sarà spazio per il classico appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 21.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, per questa giornata festiva dell'1 novembre, Maria De Filippi sarà l'unica ad osservare un turno di riposo.

Il cambio programmazione di Canale 5, infatti, non riguarderà l'appuntamento con Mattino 5, il talk show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che sarà in onda regolarmente in diretta televisiva dalle 8:40 circa.

Stessa cosa anche per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che non si fermerà questo lunedì 1 novembre.

Confermato il Grande Fratello Vip nel palinsesto dell'1 novembre

La trasmissione, infatti, sarà in onda regolarmente in diretta tv sulla rete ammiraglia Mediaset, subito dopo l'appuntamento con la soap turca Love is in the air.

Confermato in prima serata anche l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che sarà in onda puntuale come sempre dalle 21:40 circa, subito dopo la nuova puntata del tg satirico Striscia la notizia, condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.