Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate della settimana che andrà dall'8 al 12 novembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina vivrà un momento di forte crisi con suo marito e i due saranno a un passo dalla separazione. Per Speranza arriveranno tempi migliori, infatti suo padre lascerà Napoli, mentre Guido dovrà affrontare un momento piuttosto imbarazzante. Niko deciso a trovare il colpevole dell'aggressione alla sua fidanzata, farà di tutto per mettersi sulle sue tracce.

Mattia, invece, sparirà nel nulla.

Crisi tra Marina Giordano e Fabrizio Rosato

Tra Marina Giordano e Fabrizio Rosato la situazione si farà sempre più complicata, tanto che la coppia sembrerà destinata a naufragare per sempre. Tra i due coniugi ci sarà un litigio piuttosto acceso che li indurrà a un passo dal mandare all'aria il loro matrimonio. La donna delusa e amareggiata per il comportamento inaspettato di suo marito, legato ai problemi lavorativi ed economici, deciderà di sfogare le sue pene amorose a Roberto Ferri che, a sorpresa, penserà di consolarla facendosi avanti con delle avance piuttosto esplicite. Starà poi alla donna decidere se accettarle e ricominciare una storia con l'uomo che ama da sempre oppure respingerle e tentare di salvare il suo rapporto con Fabrizio Rosato.

Susanna Picardi tornerà a casa dopo l'aggressione

Per Susanna arriverà il momento di tornare a casa dopo la sua lunga permanenza in ospedale. Niko e Franco, invece, continueranno a cercare il suo aggressore. Mattia, intanto, perderà nuovamente le staffe e farà perdere le sue tracce scomparendo nel nulla. Il ragazzo, nuovamente, rappresenterà una minaccia per chiunque gli capiterà sulla sua strada.

Per Vittorio Del Bue e Samuel, invece, arriverà il momento per poter tirare finalmente un forte sospiro di sollievo e tornare a comportarsi in maniera libera da giudizi superflui. Espedito, il padre di Speranza e cugino di Mariella Altieri, dopo un periodo di permanenza a Palazzo Palladini si appresterà a lasciare la città partenopea dopo la sua visita fatta per controllare come si stesse comportando sua figlia, ospite in casa Del Bue per motivi di studio.

Per il comandante Guido Del Bue, invece, arriverà un momento piuttosto difficile da gestire. L'uomo riceverà un incarico del tutto inaspettato che lo metterà in una situazione molto dura e imbarazzante.