Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito in Italia. In una recente intervista, il futuro Sandokan ha spiegato il suo rapporto con i social, in particolare Instagram, affermando di non essere un influencer, ma un attore. Inoltre, Can ha raccontato il rapporto che ha con i fan e ha rivelato qualche curiosità sulle sue serie tv. Inoltre, Yaman ha raccontato qualcosa in più su Viola come il mare, la nuova fiction in cui reciterà accanto a Francesca Chillemi.

Can Yaman non si sente un influencer, ma un attore

Can Yaman ha oltre otto milioni di follower su Instagram, condivide spesso fotografie e storie.

In merito al suo rapporto con Instagram, l'attore di Istanbul ha dichiarato: ''Uso Instagram per comunicare cosa succede nella mia vita, specialmente a livello professionale. Non sono un influencer, sono e rimango un attore, tuttavia, racconto anche me stesso attraverso Instagram, perché oggi è un social media indispensabile". Yaman ha anche parlato dei suoi fan, rivelando di avere uno stretto rapporto con loro, quasi magico, affermando: ''Non mi fanno mai sentire solo e mi trasmettono un incredibile affetto ed energia''.

Can Yaman vede serie tv simili a Sandokan

Per quanto riguarda la sua carriera professionale, Can Yaman sarà il protagonista di Sandokan e ha confidato: ''Attualmente sto vedendo parecchie serie tv simili al genere di Sandokan, come Vikings, per provare a studiare gli effetti speciali e i ruoli degli attori.

Poi, come tutte le persone, ho amato La casa di carta''. Can ha inoltre affermato che nel remake della serie anni '70 reciterà per la prima volta in inglese e, per interpretare la sua parte, si sta preparando da mesi.

Can Yaman protagonista in Viola come il mare

Can Yaman è impegnato, da qualche giorno, nelle riprese di Viola come il mare.

Dopo avere girato le prime scene a Roma, a breve, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, andrà in Sicilia, dove verranno girate altre scene. In merito alla nuova fiction in cui sarà il protagonista, Yaman ha dichiarato: ''La serie è basata su un romanzo noir scritto da Simona Tanzini, 'Conosci l'estate?'. Non posso dire molto, al momento, eccetto che sarà diretto da Francesco Vicario, che ho già conosciuto in Che Dio ci aiuti e il mio ruolo sarà quello di un poliziotto misterioso.

Gireremo a Roma e Palermo, dove non vedo l'ora di andare per la prima volta''. In Viola come il mare, l'attore di Istanbul lavorerà accanto a Francesca Chillemi e, in merito all'ex Miss Italia, Can ha dichiarato: ''Francesca è una brava professionista e una bellissima persona. Sono sicuro che faremo un gran lavoro sul set''.