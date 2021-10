Malumori e tensioni all'interno della casa del GF Vip al termine della puntata del 1° ottobre del Reality Show. Le immunità dispensate dalle opinioniste e la presa di posizione di Alfonso Signorini in relazione alla lite tra Soleil Sorge e Ainett Stephens hanno creato nuovi dissapori tra gli inquilini della casa più spiata dagli italiani. Samy Youssef non ha nascosto il malumore per essere finito al televoto dopo un'infuocata discussione con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, accusata di aver utilizzato un'espressione razzista.

Nel corso della puntata il conduttore ha rimproverato l'italo americano per l'uscita infelice ma ha anche sottolineato che il politicamente scorretto "ha rotto" e che non ci si può privare della libertà di pensiero.

Dall'altra parte Sonia Bruganelli ha evidenziato che l'affermazione di Soleil ("Non urlate come le scimmie") era rivolta a tutti i concorrenti e non solo a Ainett. Alla fine l'opinionista le ha confermato l'immunità provocando il disappunto di Aldo Montano: "Non puoi salvarla sempre, falla giocare. Soleil sarebbe andata di sicuro in nomination con Nicola".

Alta tensione nella casa del GF Vip dopo l'immunità a Soleil

Le immunità delle opinioniste sono state oggetto di discussioni tra gli inquilini del GF Vip al termine della sesta puntata del programma televisivo di Canale 5. Adriana Volpe ha deciso di salvare Gianmaria Antinolfi mentre Sonia Bruganelli ha ancora una volta manifestato la sua preferenza per Soleil Sorge provocando la reazione stizzita degli inquilini della casa più spiata dagli italiani.

In particolare Aldo Montano ha rimarcato che l'italo-americana ha beneficiato della terza volta dell'ancora di salvataggio della moglie di Paolo Bonolis.

"Non salvarla tutte le volte, falla giocare. Del resto se al pubblico piace la salva di sicuro al televoto" - ha precisato il campione olimpico di Atene 2004 che ha incassato l'apprezzamento dei compagni di avventura e, in particolare, di Amedeo Goria (in nomination).

"Sono giuste le immunità che diamo noi perché ci stiamo noi qui tutti i giorni e sappiamo chi la merita davvero" - ha affermato il giornalista.

Aldo Montano critica la moglie di Paolo Bonolis: 'Non può salvarla sempre'

Senza fare giri di parole Aldo Montano ha riferito che certe scelte sembrano legate alle dinamiche che i concorrenti riescono a creare durante la permanenza in casa.

"Arriveremo al punto di dire che chi ha avuto rapporti intimi o ha lavato i piatti va bene e resta nella casa mentre chi non ha fatto nulla deve uscire" - ha aggiunto lo schermidore.

L'immunità di Soleil Sorge ha fatto storcere il muso anche ad Ainett Stephens che si era scontrata con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per un'espressione che aveva definito razzista. "Quindi si può dire qualsiasi cosa e offendere, basta poi chiedere scusa" - ha affermato sarcasticamente la show girl. Amareggiato Samy Youssef: "A questo punto se esco è meglio".