Can Yaman si è trasferito in Italia all'inizio del 2021, per continuare la sua carriera professionale nel nostro paese. Archiviati i Gossip della sua relazione con Diletta Leotta, ormai terminata, l'attore di Istanbul si sta concentrando e sta dedicando il tempo a migliorare l'italiano. Infatti, come annunciato attraverso il suo profilo Instagram, nella giornata di lunedì 27 settembre, Can inizierà a girare le prime scene di Viola come il mare, in cui reciterà al fianco di Francesca Chillemi.

Can Yaman protagonista di Viola come il mare: l'attore sul set dal 27 settembre

Can Yaman rende spesso partecipi i suoi follower, che lo seguono sul suo profilo Instagram e, proprio sul suo account social, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha rivelato un dettaglio importante riguardo ai suoi impegni lavorativi. Yaman, infatti, nella serata di domenica 26 settembre, ha inserito fra le sue storie Instagram uno scatto, in cui ha mostrato un tavolo con sopra alcuni copioni di Viola come il mare. Come didascalia a corredo dell'immagine, l'attore turco ha scritto: ''Domani si parte'', facendo intendere che, nella giornata successiva, avrebbe iniziato a girare le prime scene della nuova fiction.

Can Yaman reciterà in italiano in Viola come il mare

La carriera professionale di Can Yaman è ormai avviata nel nostro paese e l'attore di istanbul è pronto per recitare in italiano. Pochi giorni fa, Can ha condiviso con i suoi fan alcuni momenti in cui prendeva lezioni di lingua, per migliorare la dizione e la pronuncia. A tal proposito, Yaman aveva scritto: ''Oggi la giornata non inizia con gli allenamenti fisici, ma con un po' di scioglilingua, prima di andare sui copioni''.

Inoltre, il futuro Sandokan aveva anche informato i suoi follower che quasi ogni giorno studia tre ore e mezza.

Can Yaman pensa alla carriera e tace sulla rottura con Diletta Leotta

Se da un lato Can Yaman è al momento concentrato sulla sua carriera di attore e su quella imprenditoriale per la promozione del suo profumo, dall'altro lato, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno tace sulla sua vita privata.

Infatti, oltre ad avere mantenuto riserbo sulla sua relazione con Diletta Leotta, Can non ha neanche rilasciato dichiarazioni dopo le indiscrezioni di rottura con la presentatrice sportiva di Dazn. Nella giornata di sabato 26 settembre, infatti, Diletta ha confermato che la storia d'amore con l'attore di Istanbul era terminata e Yaman non ha commentato quanto detto dalla sua ex fidanzata a Verissimo. Non resta pertanto che attendere il 27 settembre, per scoprire qualcosa in più su Viola come il mare e come procederanno le riprese.