Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip dopo la fine della sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta. Il divo turco, in queste settimane, si sta dedicando alle riprese della sua nuova fiction dal titolo "Viola come il mare", che andrà in onda nel corso del 2022 in prima serata su Canale 5. Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà l'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi con la quale si ipotizza che possa esserci del tenero, anche se i due non hanno mai proferito parola su questo argomento.

Il silenzio di Can Yaman dopo la rottura ufficiale con Diletta Leotta

Nel dettaglio, dopo la separazione tra Can e Diletta, sono emersi un po' di retroscena sulla coppia. Si vocifera, infatti, che ad oggi l'attore turco non abbia ancora dimenticato del tutto la bella conduttrice sportiva e che Diletta, a sua volta, spererebbe ancora in un ritorno di fiamma.

Sta di fatto che, da quando la conduttrice ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con l'attore turco protagonista di svariate serie televisiva di successo, lui ha scelto di chiudersi in un religioso silenzio.

Sui social ma anche nelle varie interviste rilasciate post rottura con Diletta Leotta, l'attore turco non ha mai proferito parola su quanto è successo, ignorando così l'argomento e andando avanti per la sua strada.

Dopo l'addio a Diletta, Can sempre più in sintonia con Francesca Chillemi

Intanto Can Yaman porta avanti il suo nuovo impegno professionale: le riprese della fiction "Viola come il mare", dove recita al fianco di Francesca Chillemi, proseguono a ritmo spedito.

In queste settimane i due sono stati paparazzati diverse volte insieme e, anche sui social, Can aveva pubblicato uno scatto a cena con la bella attrice, che aveva fatto impazzire i numerosi fan i quali speravano di poter assistere alla nascita di un nuovo amore.

L'ultimo clamoroso retroscena su questo rapporto tra Can e Francesca, arriva dalle pagine della rivista "Vero", dove sono state pubblicate le foto dell'incontro tra i due attori, avvenuto in casa del divo turco.

Francesca Chillemi beccata a casa di Can Yaman

"Dopo la Leotta, il divo turco si porta a casa Francesca Chillemi", titola la rivista di gossipo mettendo in copertina uno scatto di Can Yaman e della bella attrice, affacciati dalla terrazza dell'abitazione del divo turco, dove in passato era stata immortalato anche con Diletta Leotta.

Cosa succeder tra i due? Possibile che, al di là del buon rapporto lavorativo, stia nascendo anche un feeling che va al di là dell'aspetto professionale? Al momento, nonostante i vari retroscena, Can e Francesca preferiscono non commentare.