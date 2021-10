Cambia la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 per il nuovo inizio settimana dal 18 al 22 ottobre 2021. L'appuntamento con la soap opera previsto lunedì pomeriggio su Rai 1, infatti, non andrà in onda nel consueto orario delle 15:55 ma sarà anticipato. Il motivo? Per la rete ammiraglia Rai, questo lunedì sarà dedicato in primis all'informazione politica, che porterà ad un vero e proprio cambio palinsesti del daytime, per lasciare spazio ad uno speciale del Tg 1.

Ecco come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 del 18 ottobre

Nel dettaglio, lunedì 18 ottobre, gran parte del pomeriggio di Rai 1 sarà dedicato ai risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative che si svolgeranno in diverse città d'Italia, tra cui Roma.

Di conseguenza, la rete ammiraglia stravolgerà il proprio palinsesto per lasciare spazio ad uno speciale del Tg 1 in programma dalle 14:55 circa, in rigorosa diretta, per seguire in tempo reale lo spoglio e i primi risultati di questa nuova tornata elettorale.

Il Paradiso delle signore 6, quindi, non andrà in onda come di consueto alle ore 15:55 circa. La soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese, eccezionalmente per questo lunedì pomeriggio, sarà trasmessa alle ore 14:00, in anticipo di circa due ore rispetto all'orario standard.

La nuova puntata de Il Paradiso 6 anticipa di due ore l'inizio

In questo modo, quindi, la soap prenderà il posto del talk show Oggi è un altro giorno che salterà la messa in onda nella giornata di lunedì, a seguire poi ci sarà spazio per lo speciale Tg 1 dedicato alla politica e alle 17:30 andrà in onda una nuova puntata de La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Un inizio settimana diverso per la programmazione di Rai 1, dove a farne le spese sarà anche l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, che cambierà orario di messa in onda nel daytime pomeridiano.

Da martedì in poi, però, tutto tornerà nella norma e anche l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, tornerà in onda nel consueto orario.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso 6 al 22 ottobre: Tina si aggrava

Ma cosa succederà nel corso di queste nuove puntate de Il Paradiso 6 in programma fino al 22 ottobre 2021? Le anticipazioni ufficiali sulle trame rivelano che ci sarà un netto peggioramento legato alle condizioni di salute di Tina Amato.

La donna sforzerà tantissimo la sua voce e, avendo un problema alle corde vocali, il medico le farà presente che l'unica soluzione plausibile è quella di sottoporsi ad una operazione immediata.

Intanto sia Giuseppe che Agnese cominceranno ad avere dei dubbi sul conto della ragazza e in particolar modo sulla sua relazione con Sandro. Ecco perché i genitori di Tina proveranno a vederci chiaro e a capire come stanno le cose.

Marcello, invece, comincerà il suo nuovo lavoro al Circolo e verrà tenuto sotto osservazione dalla contessa Adelaide.