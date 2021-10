Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip, per via della loro storia d'amore, durata nei primi mesi del 2021. La presentatrice sportiva di Dazn, in una recente intervista su Canale 5, aveva dichiarato ai microfoni di Verissimo, che la relazione con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è terminata ma, durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, sembrava avesse lasciato aperta la possibilità di un ritorno di fiamma con l'attore di Istanbul. In base alle ultime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che Diletta Leotta potrebbe voler tornare con Can.

Can Yaman tace su Diletta Leotta

Can Yaman, dopo che la sua ex fidanzata ha rilasciato dichiarazioni sulla rottura del loro fidanzamento, non ha commentato le parole di Diletta Leotta. L'attore di Istanbul, infatti, ha sempre taciuto sulla sua relazione con la conduttrice sportiva di Dazn, sia quando la loro storia d'amore era venuta a galla, sia quando erano trapelate voci di crisi sul loro conto. Nel frattempo, però, Diletta ha parlato con un velo di malinconia di fronte alle telecamere di Verissimo, ricordando Can. La presentatrice e conduttrice radiofonica, infatti, aveva affermato che le cose con il suo ex compagno erano forse andate troppo velocemente e non era un momento facile per lei.

Diletta Leotta lascia una porta aperta a Can Yaman

Diletta Leotta ha inoltre spiegato a Silvia Toffanin che, nella vita, non si poteva mai sapere cosa sarebbe potuto succedere in futuro. In base alle indiscrezioni riportate sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, sembrerebbe che la conduttrice sportiva di Dazn sia intenzionata a provare a ricucire i rapporti con Yaman, dandosi una nuova possibilità.

Sulla copertina del magazine, infatti, è stata riportata la frase: ''Sì, ci siamo detti addio, ma questo amore può rinascere''.

Can Yaman si dedica al lavoro e non commenta la storia con Diletta Leotta

Non è chiaro, al momento, cosa abbia intenzione di fare il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno in merito all'eventualità di un ipotetico ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata.

L'unica cosa certa, attualmente, è che Can Yaman si stia concentrando sulla sua carriera professionale ed imprenditoriale. L'attore di Istanbul, infatti, nella giornata di domenica 3 ottobre è volato a Palermo, per continuare le riprese di Viola come il mare, insieme a Francesca Chillemi, sua partner nella nuova fiction. Se da un lato Yaman tace sulla fine della sua storia d'amore con la conduttrice sportiva di Dazn, il futuro Sandokan parla spesso della sua collega, con cui lavorerà nel mese di ottobre in Sicilia. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se Diletta Leotta riuscirà a riconquistare il cuore di Can Yaman o se la coppia volterà pagina definitivamente.