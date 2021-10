Dennis Rizzi alias Deddy è uno degli ex allievi di Amici 20. All'interno della scuola più famosa d'Italia, il cantante si era legato sentimentalmente a Rosa Di Grazia. Terminato il programma, però, i due si sono allontanati. Oggi, l'ex allievo di Rudy Zerbi potrebbe avere voltato pagina con un'attrice: Mariasole Pollio.

Dennis e Mariasole a cena insieme

Amedeo Venza ha ricevuto una segnalazione da un suo fan, riguardante l'ex allievo di Amici 20. Come riportato dall'esperto di Gossip, Deddy è stato avvistato a cena con Mariasole Pollio. Su Instagram, entrambi hanno pubblicato uno scatto nello stesso ristorante.

Ma non è tutto, l'attrice pare che dopo il clamore mediatico abbia rimosso il post, mentre l'ex allievo di Amici di Maria non ha cancellato nulla.

In merito al pettegolezzo di gossip, Venza ha fornito la sua opinione: "A me questa sembra in cerca di visibilità". A detta di Venza, la conoscenza tra Dennis e Mariasole potrebbe durare meno del previsto. Infine, Amedeo Venza ha concluso con una nuova frecciatina indirizzata alla ragazza: "Nel mondo del gossip non la conosce nessuno".

Chi è la presunta fiamma di Dennis?

In realtà, Mariasole Pollio non è una sconosciuta nel mondo dello spettacolo. La 18enne è molto conosciuta sui social come Youtuber. Ma non solo, Mariasole ha interpretato il personaggio di Sofia in Don Matteo per ben due stagioni.

Infine, la scorsa estate Pollio ha condotto insieme ad Elisabetta Gregoraci il programma di musica Battiti Live in onda su Canale 5. La carriera di Mariasole Pollio non è terminata, perché ha recitato nel film di Leonardo Pieraccioni "Se son rose". Inoltre, ha scritto un libro dal titolo "Oltre".

Per quanto riguarda la sua vita privata, i rumor avevano parlato di un flirt tra la 18enne e Giovanni Antonacci - figlio del celebre cantante Biagio.

Deddy e Rosa: addio definitivo

Dennis e Rosa si sono conosciuti nella scuola più famosa d'Italia. Terminato il percorso all'interno del talent, i due hanno intrapreso due strade differenti. Sull'addio, entrambi hanno sempre preferito non rivelare i motivi. Nei mesi scorsi, i due ex allievi di Amici 20 erano stati nuovamente avvistati insieme.

Stando alle segnalazioni riportate da AMedeo Venza, la coppia avrebbe provato a darsi una seconda chance.

Attualmente, però, Deddy viene avvistato sempre più spesso con Mariasole Pollio. Prima dell'avvistamento al ristorante, i due avevano pubblicato insieme un video sui social mentre ballavano insieme dietro le quinte di Battiti Live.