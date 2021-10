Grandi novità arrivano dalle anticipazioni Usa di Beautiful. Non si fa altro che parlare del ritorno di Deacon, custode del segreto di Hope rimasto nascosto per anni. Quando Liam lo verrà a sapere, saranno guai. In città c'è anche Sheila, che aveva rischiato di finire in prigione proprio a causa di Deacon. A dispetto di ogni previsione, la pericolosa Carter e Sharpe uniranno le forze per arrivare a un solo obiettivo, quello di distruggere la famiglia Forrester.

Beautiful: il ritorno di Deacon e il segreto di Hope

Il personaggio misterioso del quale tanto si parlava e che avrebbe portato scompiglio nelle nuove puntate è Deacon.

Le anticipazioni di Beautiful svelano che il suo rientro in città sarà una tempesta. Si scoprirà infatti che Sharpe ha custodito un segreto per anni che riguarda sua figlia Hope. Al momento del suo arresto, Liam si era fatto promettere da Hope che non avrebbe mai più risentito il padre. Ebbene, pare che questo giuramento sia stato infranto e che la giovane Hope sia sempre rimasta in contatto con lui, mentendo alla sua famiglia. Cosa succederà quando questo retroscena verrà alla luce? Di certo, Liam non la prenderà affatto bene e potrebbe decidere di prendersi una pausa dalla mogliettina. Ma non è finita qui.

Deacon e Sheila alleati per distruggere i Forrester

Già, perché le nuove anticipazioni di Beautiful rendono noto che Deacon si alleerà con la super cattivona Sheila, che sta facendo di tutto per entrare a pieno nella vita di John Finnegan (Tanner Novlan).

Lo stesso obiettivo lo ha Deacon che, non dimentichiamo, è il padre di Hope. Dunque, entrambi uniranno le forze per riprendersi i rispettivi figli. Chi si opporrà sarà la famiglia Forrester: Steffy è furiosa con Finn per il fatto che sta frequentando Sheila, mentre Brooke, senza dubbio, non sarà così felice del fatto che Sharpe desideri tornare nella vita di Hope.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Jack Finnegan torna in scena, arriva Xavier: spoiler Beautiful

Jack (Ted King), tornerà presto. Si tratta del padre di Finn, che custodisce un segreto scottante sul passato di Sheila. Sua moglie Li è ancora all'oscuro di tutto e, quando verrà a sapere che cosa è realmente successo, non starà a guardare senza fare nulla. Nelle puntate americane di Beautiful arriverà poi anche un altro nuovo personaggio, che conquisterà senza dubbio il pubblico femminile.

Si tratta di Xavier Prather, che esordirà nei prossimi episodi con una bugia: dirà di essere un barista, quando invece è un potente avvocato. Ancora top secret il suo ruolo nella soap, ma fa pensare il fatto che menta sulla sua reale professione. Una delle ipotesi più gettonate è che Xavier possa aiutare in qualche modo la nuova coppia di alleati Sheila-Deacon a distruggere la famiglia Forrester.