Prosegue l'appuntamento con la fiction di Rai 1 Fino all'ultimo battito che vede protagonisti Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Loretta Goggi.

Le anticipazioni riguardanti la quinta e penultima puntata che sarà trasmessa il prossimo giovedì 21 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che la situazione per Diego si metterà molto male al punto che l'uomo si ritroverà in serio pericolo di vita e rischierà davvero grosso.

Diego si ritrova in grande pericolo: anticipazioni Fino all'ultimo battito del 21 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la quinta puntata della seguita fiction con Marco Bocci, che sarà in onda il prossimo giovedì 21 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Diego si ritroverà nei guai nel momento in cui il suo piano clandestino verrà portato alla luce.

L'uomo si ritroverà messo con le spalle al muro, dal momento che gli uomini del clan hanno scoperto la verità sul suo conto e di conseguenza lo terranno sotto scacco.

Il colpo di scena, infatti, arriverà nel momento in cui gli uomini del clan di Cosimo decideranno di intervenire in prima persona: preleveranno Diego e lo porteranno nel posto in cui si trova il boss.

Cosimo si scaglia contro Diego

Gli spoiler di questa quinta e penultima puntata di Fino all'ultimo battito, rivelano che Diego dovrà vedersela con la rabbia e la furia cieca del boss Cosimo, che si scaglierà duramente contro di lui.

Diego, infatti, sarà picchiato e trattato male dal boss, ma poco dopo Cosimo avrà un terribile malore che rischierà di compromettere di nuovo la sua vita.

Sarà a quel punto che, Diego, nonostante le cattive azioni che sono state compiute dal boss nei suoi confronti, deciderà di non fargliela pagare e lo salverà per l'ennesima volta.

Prima di salvarlo, però, Diego chiederà al boss di stringere un patto ben preciso: in cambio vuole che lo lasci libero e che non debbano avere più nulla a che fare insieme.

Cosimo accetterà e così Diego potrà considerarsi un uomo "libero".

Mino finisce in carcere: anticipazioni Fino all'ultimo battito del 21 ottobre

Nel frattempo, però, il rapporto tra Diego ed Elena risulterà di nuovo compromesso. Le anticipazioni della penultima puntata che sarà in onda il 21 ottobre in prime time su Rai 1, rivelano che la donna si ritroverà di nuovo sola dal momento che stava aspettando Diego sull'altare per convolare a nozze.

Quando l'uomo tornerà a casa proverà a dare delle giustificazioni a questa sua "assenza" in un giorno così importante ma le sue parole rischieranno di compromettere di nuovo la ritrovata serenità con la futura moglie.

Inoltre gli spoiler di questa penultima puntata di Fino all'ultimo battito, rivelano che Mino trascorrerà una notte in carcere e senza informare Rosa, incontrerà anche Cosimo.