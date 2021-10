Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Una vita trasmesse dal 18 al 22 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera raccontano che Javier Velasco scoprirà di essere stato tradito da Laura Alonso. Bellita Del Campo, invece, inizierà ad avere problemi con la voce.

Una vita, puntate 18-22 ottobre: Velasco capisce di essere stato tradito da Laura

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre in tv raccontano che Cesareo informerà Camino di aver notato Ildefonso in evidente stato confusionale aggirarsi verso il fiume.

La giovane, a questo punto, pregherà l'amica Anabel di accompagnarla al parco alla ricerca del consorte.

Purtroppo la Pasamar non troverà traccia di Cortes mentre Marcos confesserà a sua figlia di aver chiesto a Felicia di diventare sua moglie. La ragazza apparirà molto contenta, tanto da appoggiare la scelta del genitore. Camino, invece, sarà in ansia per la strana scomparsa di Ildefonso e per questo chiederà l'aiuto delle forze dell'ordine.

Felipe, invece, sarà ricoverato in gravi condizioni in ospedale, destando la preoccupazione di tutto il vicinato. A tal proposito, i vicini sospetteranno di Laura, mentre Velasco scoprirà che l'avvocato è sopravvissuto all'avvelenamento. Per questo motivo, capirà che la domestica l'ha tradito, tanto da affrontarla a muso duro.

Bellita ha un problema alle corde vocali

Nelle puntate 18-22 ottobre di Una vita, Laura si giustificherà con Velasco per non essere riuscito ad uccidere Felipe. Genoveva, invece, verrà a sapere delle gravi condizioni di suo marito, tanto da avere sentimenti contrastanti. Tuttavia, la darklady deciderà di recarsi in clinica per assisterlo se al suo capezzale non trovasse Laura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bellita, nel frattempo, apparirà sconsolata in quanto teme che la critica non approvi la sua canzone. Fabiana, a questo punto, cercherà di rincuorare la Del Campo, se non accadesse il colpo di scena. La madre di Cinta scoprirà che il brano ha avuto successo grazie all'aiuto di Jacinto. I due, infatti, venderanno molto dischi per poi essere intervistati e fotografati come dei divi.

Ma ecco che la cantante scoprirà di avere un problema alle corde vocali.

Ramon abbandona la carriera politica

Ramon, invece, deciderà di abbandonare la carriera politica per riportare la tranquillità in famiglia. Antonito non prenderà affatto bene la scelta del padre. Il marito di Lolita, infatti, dimostrerà di non riuscire a scrivere un buon discorso, ora che non è più in lotta con il Palacios senior. Ma ecco che quest'ultimo incoraggerà il figlio a non demoralizzarsi.

Intanto ad Acacias 38 giungeranno Sabina e Roberto, che appariranno molto interessati al ristorante di Felicia. Di conseguenza, i due incaricheranno il nipote Miguel di fare un'offerta alla ristoratrice per rilevare l'attività.