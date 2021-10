Tra i protagonisti de Il Paradiso delle Signore 6 vi è sicuramente l'attore Emanuel Caserio che veste i panni del giovane Salvatore Amato. Nel corso delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1, Salvatore continuerà ad essere uno dei protagonisti indiscussi, al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali. A svelare nuovi retroscena sulle trame future della soap, ci ha pensato anche l'attore stesso che in una recente intervista su Rai 1, ha ammesso che il suo Salvatore non si darà pace facilmente.

Salvatore e Anna: nascerà l'amore ne Il Paradiso delle signore 6?

Nel dettaglio, nelle puntate attualmente in onda de Il Paradiso delle signore 6, Salvatore Amato sta facendo i conti con il rifiuto da parte di Anna Imbriani.

Dopo essersi esposto nei confronti della nuova arrivata, il giovane barista ha dovuto incassare il "no" da parte della ragazza, apparsa anche piuttosto infastidita dal corteggiamento serrato di Salvatore.

L'ennesimo duro colpo per il giovane di casa Amato che, successivamente, comincerà ad avere dei dubbi sul conto della donna, arrivando anche a pensare che non possa avere una relazione con Roberto Landi, con il quale fa coppia sempre coppia fissa sul lavoro.

Emanuel Caserio svela dei retroscena sulle trame future de Il Paradiso 6

Ma cosa succederà in futuro? Tra Salvatore e Anna sboccerà e trionferà l'amore oppure no? A svelare degli interessanti retroscena sulle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6 è stato proprio l'attore Emanuel Caserio, in una recente intervista concessa al programma di Rai 1 condotto da Pino Strabioli.

Caserio ha ammesso che il percorso sentimentale del suo Salvatore, anche in questa sesta stagione della seguitissima soap opera di Rai 1, non sarà affatto semplice.

"Salvo non è fortunato in amore, dopo la delusione con Gabriella si è invaghito di un'altra donna", ha dichiarato l'attore aggiungendo poi che nonostante i rifiuti da parte di Anna non si darà per vinto.

"Come andrà con Anna? Continua a provarci va avanti", ha dichiarato l'attore di Salvatore svelando così questo interessante retroscena legato alle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.

Anna continuerà ad essere corteggiata nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Salvatore, quindi, non si arrenderà affatto facilmente nonostante i rifiuti da parte della Imbriani che sembra non essere interessata a lui.

Riuscirà ad avere la meglio? Salvatore riuscirà a dimenticare definitivamente Gabriella grazie alla nuova arrivata nel grande magazzino milanese?

I fan del giovane Amato sperano che questo, per lui, possa essere davvero il momento della svolta finale e che l'amore possa bussare finalmente alla sua porta.