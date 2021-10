Enzo Paolo Turchi - marito di Carmen Russo - sulle pagine del settimanale Nuovo ha attaccato Katia Ricciarelli. Il ballerino sembra non avere gradito l'atteggiamento avuto dalla 75enne nei confronti di sua moglie. A detta di Enzo, la cantante lirica al GFVip avrebbe utilizzato delle brutte parole verso Carmen.

Il precedente

In occasione dell'11^ puntata del GFVip, Carmen Russo e Katia Ricciarelli avevano discusso per una nomination. Nel post-puntata le due "vippone" avevano proseguito con la ballerina che ha sbottato: "Io ho una famiglia fuori, ho le mie cose".

Tale frase aveva scatenato l'ira dell'ex moglie di Pippo Baudo: "Sei una str... a rinfacciarmi che non ho famiglia". Durante la diretta del Reality Show infatti, Katia aveva spiegato di avere preferito il successo alla famiglia. Tuttavia, dopo qualche giorno di maretta, Katia e Carmen si sono chiarite e hanno ricominciato ad andare d'accordo.

Lo sfogo di Turchi

A distanza di qualche settimana dalla lite del duo Russo-Ricciarelli, è intervenuto sulla questione il marito della ballerina. Enzo Paolo Turchi in un'intervista ha sostenuto che sua moglie è sempre stata una persona leale, tanto da non essersi posta alcun problema a dire alla 75enne cosa pensava di lei. Il marito di Russo sembra non avere dubbi: "Ricordo che è stata Katia Ricciarelli ad avere usato brutte parole, non il contrario".

Successivamente, l'artista ha riferito di conoscere molto bene i meccanismi dei reality show in quanto vi ha partecipato. Per questo Enzo Paolo Turchi è convinto che Katia abbia messo in atto una strategia precisa: "Credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere". Il 72enne sente che l'ex moglie di Pippo Baudo vuole trionfare.

Sulla base di quanto dichiarato, Turchi sostiene che la cantante lirica tema sua moglie Carmen: "Potrebbe ostacolarla e darle noia". Turchi infatti, ha fatto notare che la consorte ha già vinto un reality show in Spagna.

Il marito di Russo elogia le mamme del mondo

Prima di concludere l'intervista, Enzo Paolo Turchi ha confidato di sentire molto la mancanza della moglie Carmen.

Il diretto interessato non ha nascosto di essere stanco di fare il "mammo". Come spiegato dal 72enne, le sue giornate iniziano molto presto per sistemare casa, accudire sua figlia Maria, stirare e tutto ciò che riguarda le faccende domestiche. A tale proposito il ballerino si è sentito di fare un plauso a tutte le mamme del mondo: "Un applauso, non so come facciano a fare tutte queste cose insieme".

Al momento il marito di Carmen Russo non ha ancora incontrato la moglie attualmente reclusa nella casa più spiata d'Italia.