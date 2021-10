Una nomination galeotta ha surriscaldato gli animi durante e dopo la puntata del 18 ottobre del GF Vip . Katia Ricciarelli è stata protagonista di uno scontro senza esclusioni di colpi con Carmen Russo . Il soprano ha spiegato che alcuni suoi prodotti non le sono piaciuti con la show girl che è finita al televoto con Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Dall'altra parte la moglie di Enzo Paolo Turchi ha riferito ad Alfonso Signorini che la 75enne l'ha nominata perché si era innervosita per aver perso una partita a biliardo. Affermazioni che hanno fatto perdere le staffe all'ex partner di Pippo Baudo.

"Non devi usare scuse fasulle, sei una signora di 60 anni" - ha tuonato Katia Ricciarelli spiegando che mentre giocava con Ainett si è resa conto che Carmen Russo stava parlando di nomination con Jo Squillo lasciando intendere che le due coinquiline si stavano accordando sul come muoversi puntata. "Non amo i pettegolezzi, ma tu non volevi essere ascoltata. Basta prendere per i fondelli, vieni giù dal piedistallo". Immediata la replica della show girl che ha manifestato l'intenzione di lasciare il reality. "Se esco ho una famiglia che mi aspetta" - ha chiosato la sessantaduenne con il soprano che non ha gradito l'uscita: "È la cosa più brutta che potevi dirmi conoscendo la mia situazione".

L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata caratterizzata dal catfight tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli . Quest'ultima ha nominato la show girl accusandola di non dire le cose in faccia. "Sei diventata la pettegola della casa" - ha tuonato il soprano nel replicare alla coinquilina che l'aveva accusata di averla votata per via di una partita persa a biliardo.

Commento che l'artista veneta non ha gradito: "Siete state scorrette ed il biliardo non c'entra nulla".

Lo scontro è proseguito nella notte con la moglie di Enzo Paolo Turchi che ha spiegato di non essere preoccupata per il televoto perché in caso di eliminazione ha una famiglia che l'aspetta. Affermazione che ha surriscaldato ulteriormente gli animi con Katia Ricciarelli che ha ribattuto sottolineando che non le poteva dire cosa più brutta non avendo marito e figli ad attenderla a casa.

"Attaccati al tram con la famiglia, questo è stato brutto" - ha aggiunto il soprano.

Katia Ricciarelli infuriata con la show girl: 'La mia era ironia, tu hai detto una cosa brutta'

Katia Ricciarelli ha proseguito il suo sfogo contro Carmen Russo evidenziando che anche Sonia Bruganelli ha tratto conclusioni simili alle sue durante la puntata del 18 ottobre del GF Vip . "Odio la falsità" - ha ribadito l'artista veneta durante la discussione con la show girl precisando che le uscite su Francesca Cipriani e su altre coinquiline erano ironiche.

Subito dopo la moglie di Enzo Paolo Turchi si è soffermata a parlare dell'accaduto con Raffaella Fico : "Ha detto delle falsità sul mio conto e posso giurarlo su quello che ho di più caro" - ha affermato Carmen Russo rispedendo al mittente l'accusa di aver "complottato" con alcuni compagni di avventura per accomodarsi d'accordo sulle nomine. "Mi ha dato della bugiarda e della pettegola, è normale che abbia reagito. Nei suoi confronti non ho detto nessuna cattiveria" - ha aggiunto la 62enne genovese in chiusura di conversazione.