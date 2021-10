Dopo quattro settimane di convivenza "forzata" nella casa del GFVip potrebbe nascere la prima coppia della sesta edizione. Nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre, Nicola Pisu si è dichiarato con Miriana Trevisan. Sebbene quest'ultima abbia dato una chance al figlio di Patrizia Mirigliani, al tempo stesso lo ha messo al corrente che fuori ha un uomo con cui chiarire la situazione.

Le parole di Miriana

La scorsa settimana, Miriana e Nicola si sono scambiati un bacio a stampo. Mentre l'argomento veniva trattato nel corso della nona puntata del GFVip, i due coinquilini hanno ripetuto il gesto in diretta.

Nel pomeriggio di mercoledì 13 ottobre, il figlio di Patrizia Mirigliani ha deciso di farsi avanti con la showgirl. Tutto è cominciato da una chiacchierata confidenziale tra i due "vipponi". Miriana ha chiesto al 32enne se fosse realmente interessato a lei oppure si trattasse di normale bisogno d'affetto visto che sono "reclusi" da quattro settimane dentro una casa. Successivamente, l'ex moglie di Pago (Pacifico Settembre all'anagrafe) si è detta spiazzata per la sincerità con cui Nicola affronta le cose. A tale proposito, Trevisan si è sentita di dare un'opportunità al coinquilino: "Rimaniamo che ci vediamo fuori".

Miriana ha invitato Pisu ad aspettare che termini il Reality Show per capire se sia ancora interessato o meno a lei: "Penso che tu non abbia intenzione di crearti una storia importante".

Nonostante queste siano state le premesse della showgirl, Miriana ha fatto sapere a Nicola che fuori c'è un uomo che l'aspetta: "Fuori devo chiarire una cosa". Sulla base di quanto dichiarato la gieffina ha spiegato di avere le idee chiare, ma di non sapere se l'uomo frequentato la pensi allo stesso modo.

Nicola: 'Non ti amo, magari in futuro'

Durante la chiacchierata, Miriana Trevisan ha confidato a Nicola Pisu di non essere mai stata a New York. A quel punto il 32enne si è offerto di fare un viaggio con la showgirl di 10 giorni appena sarà terminito il Grande Fratello Vip. Successivamente, il ragazzo ha precisato di volere costruire una storia importante.

Poi, ha ammesso di provare dei sentimenti forti verso la coinquilina: "Certo, non sono innamorato e non ti amo, magari in futuro". Il figlio di Patrizia Mirigliani ha cercato di rassicurare Miriana circa il suo interesse. Nel dettaglio, il "vippone" ha spiegato di non volere corteggiare un'altra donna se dovesse entrare un'altra concorrente nella casa del GFVip: "Mi piaci te come persona e non succedeva da tanto". Sulla base di quanto dichiarato il 32enne ha invitato la showgirl ad avere fiducia in lui.

Prima di concludere Trevisan ha invitato il coinquilino a continuare a corteggiarla se sente di farlo, ma al tempo stesso lo ha invitato a non oltrepassare mai il limite.