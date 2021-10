Katia Ricciarelli è una delle protagoniste del GFVip. Nella giornata di martedì 12 ottobre, la soprano ha ammesso di non gradire affatto la presenza di due coinquilini: Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan. Il 36enne campano è stato definito un "latin lover della mutua" dalla 75enne mentre la seconda è stata ribattezzata "Santa Maria Goretti".

Ricciarelli spara a zero sull'ex di Belen Rodriguez

Parlando con alcuni coinquilini, Katia Ricciarelli ha commentato le dinamiche scaturite nella nona puntata del GFVip. A quanto pare, la soprano sembra non avere gradito l'atteggiamento avuto da Gianmaria Antinolfi: il 36enne campano si è ritrovato al centro di un presunto quadrato amoroso tra l'attuale compagna, Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

A detta della 75enne, durante le prime settimane di Reality Show Gianmaria non parlava mentre ora creerebbe solo danni. Katia ha riferito di avere punzecchiato il coinquilino: "Gli ho detto cosa sei venuto a fare al Grande Fratello Vip?" Secondo la cantante lirica, il 36enne campano sarebbe una persona molto furba. A tale proposito, la concorrente ha rivelato cosa pensa dell'ex compagno di Belen Rodriguez: "Latin lover della mutua. Gode nel vedere donne che discutono per lui". A questo punto Katia Ricciarelli ha sostenuto che Antinolfi continuando ad avere questo atteggiamento nella casa più spiata d'Italia, prima o poi si auto-distruggerà.

L'attacco a Miriana

Non contenta, Katia Ricciarelli ha sparato a zero anche su Miriana Trevisan.

Le due coinquiline hanno avuto un scontro nella 9^ puntata del GFVip: la soprano ha criticato Trevisan per avere dato un bacio a stampo a Nicola Pisu.

Il giorno seguente la diretta, la 75enne ha chiosato: "Santa Maria Goretti, l'ho battezzata così Miriana". Nonostante alcuni "vipponi" abbiano invitato Katia a lasciare in pace la coinquilina, Ricciarelli non è sembrata dello stesso parere: "Io la nominerò perché è una bugiarda".

Per l'ex moglie di Pippo Baudo, Miriana non si doveva permettere di dire che Raffaella Fico vuole uscire dal reality show, perché le cose non starebbero affatto così. Katia è convinta che Miriana stia prendendo in giro tutti. Per questo motivo la "vippona" ha precisato di avere qualche anno in più rispetto agli altri gieffini e dunque, non si farà prendere in giro da Trevisan.

In merito al bacio scambiato da Nicola e Miriana, la soprano ha spiegato che Trevisan in principio ha negato. Poi, ha dato la colpa all'alcol. Infine, ha ammesso che i due si sono scambiati delle tenerezze. Tale atteggiamento ha portato la 75enne a prendere una dura presa di posizione verso la coinquilina: "Meglio che vada via".