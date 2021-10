Gelo al Grande Fratello Vip 2021 per una gaffe della regia, che ha lasciato i microfoni aperti per sbaglio durante la giornata di lunedì 4 ottobre 2021: ''Massa di imbecilli'', si sente chiaramente nel giardino della casa, dove i concorrenti stavano chiacchierando. Un errore che sta facendo il giro del web, scatenando le ovvie polemiche.

Insulti al Grande Fratello Vip dalla regia: 'Imbecilli'

Il tutto è successo nella mattinata del 4 ottobre, quando alcuni concorrenti del Gf Vip stavano chiacchierando in giardino. Dalla regia, all'improvviso, si sente una voce femminile dire: ''Massa di imbecilli e c...''.

Insulti che non sono passati inosservati ai telespettatori, pronti a invadere i social con commenti di protesta. Gli inquilini hanno reagito con nonchalance. Nicola Pisu e Davide Silvestri, visibilmente perplessi, si sono chiesti se avessero sentito bene ciò che aveva detto la voce femminile della regia, soprattutto in merito al secondo insulto.

I concorrenti della casa sono rimasti spiazzati da quelle parole, anche perché, credendo di trattasse di una comunicazione da parte della regia, hanno smesso di chiacchierare per dare ascolto alla voce in esterna.

Una seconda voce femminile rincara la dose, affermando: ''Ca... loro''. I concorrenti si guardano stupiti e con aria perplessa, chiedendosi il motivo di quelle esternazioni.

A quel punto, Davide Silvestri ha cercato di mantenere la calma esortando i compagni di avventura a restare in silenzio e a fare finta di niente. Una gaffe che ha fatto scoppiare la bufera sul Grande Fratello Vip: sui social sta spopolando il video che testimonia quanto successo.

Nominati della settimana al Grande Fratello Vip del 4 ottobre 2021

Lunedì 4 ottobre andata in onda un'altra puntata del Gf Vip, dove non sono mancati momenti di grande impatto. Volano gli ascolti durante l'incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato: per tenerla distante da lui è stato necessario l'intervento di due bodyguard e le esortazioni di Signorini, preoccupato per le conseguenze di un eventuale contatto tra i due.

Emozione per la lettera della ex fidanzata di Manuel, ancora legata a lui nonostante si siano lasciati. I nominati del Grande Fratello Vip del 4 ottobre sono Sami, Amedeo e Nicola. Il preferito della settimana, e dunque immune, è invece Davide Silvestri. Nicola ha ammesso di esserci rimasto male per la nomination, in quanto desideroso di continuare la sua avventura nel reality. Amedeo, invece, è rimasto spiazzato dalle votazioni dei compagni: ''Non me l'aspettavo''. Per sapere chi sarà eliminato definitivamente dalla casa, bisognerà aspettare la prossima puntata in diretta del Grande Fratello Vip.