La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta al capolinea. La conduttrice sportiva ha scelto di fare un po' di chiarezza sulla fine di questa relazione e lo ha fatto rilasciando la sua prima intervista al programma Verissimo, dove ha confermato di fatto che questa relazione è già finita. Un annuncio che, in parte, i numerosi fan della coppia si aspettavano già da un po' di tempo, visto che sia Can che Diletta non apparivano più insieme da circa un mese. A quanto pare, però, Diletta spererebbe ancora in un ritorno di fiamma.

L'addio tra Diletta Leotta e Can Yaman: la conferma in tv da Silvia Toffanin

Nel dettaglio, intervistata a Verissimo, Diletta Leotta non ha trattenuto le lacrime nel momento in cui parlava con Silvia Toffanin della fine di questa relazione con Can Yaman.

La conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn, ha ammesso che con l'attore turco hanno affrettato un po' troppo i tempi e forse questa cosa non ha fatto bene al loro rapporto di coppia.

Sta di fatto che, mentre Diletta ha preferito fare chiarezza e raccontare la sua versione dei fan ai numerosi sostenitori, Can Yaman si è trincerato dietro un religioso silenzio.

Nuovo retroscena dopo l'addio tra Can Yaman e Diletta

L'attore protagonista di svariate serie televisive di successo, non ha ancora parlato ufficialmente in tv oppure sui giornali, circa la fine di questa relazione con Diletta Leotta che era stata "sbandierata" ai quattro venti sui social.

In attesa di scoprire se Can cambierà idea nel corso delle prossime settimane e se, anche lui, deciderà di raccontarsi a cuore aperto nel programma di Silvia Toffanin, emergono nuovi retroscena sulla fine di questa relazione.

In queste ore, infatti, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, è stata riportata una indiscrezione legata alla coppia Can-Diletta.

Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice sportiva non si sarebbe del tutto rassegnata alla fine di questa storia d'amore e che, ad oggi, spererebbe ancora in un ritorno di fiamma.

Diletta Leotta spererebbe ancora in un ritorno di fiamma con Yaman?

"Spero che Can torni da me!", titola il settimanale Nuovo Tv, riportando così una dichiarazione della stessa Leotta che lascerebbe ben poco spazio all'immaginazione.

Ad oggi, quindi, sembrerebbe che Diletta non abbia ancora superato del tutto la fine di questa relazione che era stata raccontata in "lungo e largo" su web, social e anche sulle varie riviste di Gossip e cronaca rosa.

Cosa succederà a questo punto? Questo ritorno di fiamma tra Can e Diletta ci sarà oppure no? Lo scopriremo soltanto nel corso delle prossime settimane.