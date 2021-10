Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Luce dei tuoi occhi, nella terza puntata che andrà in onda questa sera martedì 5 ottobre, anziché mercoledì 6 ottobre in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, Emma scoprirà nel garage dei suoceri di Enrico, l'auto che ha investito Valentina. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di denunciare il professore che verrà interrogato dalla polizia e poi lo arresteranno. Miranda intanto subirà uno shock per l'arresto di suo padre e per aver scoperto tutti i segreti tenuti nascosti dalla sua famiglia.

Nel mentre, Valentina potrebbe risvegliarsi molto presto dal coma.

Davide si allontanerà da Luisa dopo aver scoperto una cosa del suo passato

Nella terza puntata in onda questa sera martedì 5 ottobre, Davide scoprirà un importante dettaglio sul passato di Luisa. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di fare un passo indietro riguardo alla loro relazione e si allontanerà momentaneamente da lei, in attesa di capirne di più.

Nel frattempo, Emma deciderà di volersi fidare di Enrico. Allo stesso tempo, la protagonista interpretata da Anna Valle, quando sarà in presenza del personaggio interpretato da Giuseppe Zeno, non potrà fare a meno di avvertire una forte attrazione. Poi però, basterà un gesto di Enrico che verrà percepito dalla donna come troppo invadente, per far ritornare una certa distanza tra i due.

La macchina dell'incidente verrà ritrovata nel garage dei suoceri di Enrico

Poco dopo, Emma farà una scoperta che la porterà ad avere molti dubbi su Enrico. Entrando nello specifico della questione, la protagonista troverà nel garage dei suoceri dell'uomo, una vecchia auto che sarà uguale a quella che ha investito la giovane Valentina e che gli inquirenti stavano cercando da diverso tempo.

La ballerina quindi riterrà che Enrico sia del tutto inaffidabile e si pentirà di avergli dato fiducia. Inoltre, Emma prenderà una decisione molto drastica e allo stesso tempo dolorosa, che potrebbe cambiare tutti gli equilibri della Serie TV. Infatti, Conti deciderà di denunciare il professore di matematica che ora dovrà rendere conto di ogni sua mossa.

L'uomo verrà poi portato in commissariato e la polizia lo sottoporrà ad un interrogatorio.

Successivamente, Enrico verrà arrestato con l'accusa di aver investito Valentina. Intanto, Miranda (la figlia del professore) avrà uno shock e scoprirà tutti i dolorosi segreti tenuti ben nascosti dalla sua famiglia.

Nel frattempo, in ospedale ci sarà ottimismo tra i medici, in quanto Valentina potrebbe risvegliarsi al più presto.