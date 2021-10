Colpi di scena nelle nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore per la settimana 25-29 ottobre 2021. La situazione economica di Ludovica è disastrosa, ma Cosimo decide di aiutarla. In fondo, per lei è sempre stato un buon amico. Nella sua proposta inaspettata, rientrerà anche Marcello. A proposito di Barbieri, il barista dovrà tenere gli occhi bene aperti perché la contessa Adelaide ha tutte le intenzioni di mettergli i bastoni tra le ruote e fargli fare una figura epica davanti ai soci del Circolo. Ci riuscirà?

Adelaide contro Marcello: Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 29 ottobre

La contessa ha proposto a Marcello di lavorare al Circolo al posto di Parri, ma non certo per fargli un favore. La contessa è ancora convinta che il giovane non sia adatto a Ludovica, una ragazza d'alto rango e con aspettative che dovrebbero essere più alte. Cerca così di organizzare una sorta di trappola volta a mettere Marcello in ridicolo davanti a tutti i soci. Adelaide però si deve ricredere, in quanto Barbieri si dimostra all'altezza delle aspettative, spiazzandola. Chissà se l'algida Sant'Erasmo possa cambiare idea su di lui. Nel frattempo, come svelano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 6, Tina ha un'idea per non declinare la proposta di Vittorio di partecipare al film: Anna sarà la sua doppiatrice.

Ezio mostra il suo vero volto

Guai in arrivo per Gloria, che decide di tornare in città e al suo posto di lavoro. Per lei è arrivato il momento di incontrare Ezio. Il loro faccia a faccia è molto acceso e Gloria viene minacciata: dovrà sparire per sempre. Colombo, ancora pervaso dal risentimento per quanto accaduto in passato, vuole che la sua ex moglie non intralci il rapporto con Veronica, che è intenzionato a sposare.

Cosimo invita Ludovica alla villa, nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Salvatore verrà a sapere che Anna e Roberto sono una coppia, ma si tratta solo di una bugia detta da Imbriani. Svolta invece per Ludovica che, a fronte della sua grave crisi finanziaria, viene invitata da Cosimo a trasferirsi a Villa Bergamini. I due sono sempre rimasti amici e questa non ne è che una dimostrazione eccellente.

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative ai nuovi episodi che andranno in onda in prima visione assoluta su Rai 1 dal 25 al 29 ottobre 2021 rendono noto che Cosimo avrà un pensiero anche per Marcello: sapendo della storia d'amore tra Ludovica e Barbieri, proporrà anche a quest'ultimo di vivere alla villa. Una nuova avventura sua per iniziare, ma il fatto che la coppia viva insieme - e per giunta a villa Bergamini - di certo non verrà presa poi così bene da Adelaide, che sembra essere messa all'angolo da tutti, Umberto compreso.